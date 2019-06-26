‘Nâzım’a Yolculuk’ sergisi uzatıldı
Türk şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamında bilinmeyen yönlerinin izlerini süren ‘Nâzım’a Yolculuk’ sergisi gördüğü ilgi üzerine 14 Temmuz’a kadar uzatıldı.
İş Sanat Kibele Galerisi’nde 2 Mayıs’ta açılan serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Haluk Oral, tasarımını Emre Senan, proje koordinatörlüğünü Rûken Kızıler üstlenmişti. Sergiye paralel olarak Haluk Oral’ın kaleme aldığı ‘Nâzım Hikmet’in Yolculuğu’ başlık kitap da Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı.
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