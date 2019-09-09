Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’i buluşturan film
Nazım Hikmet ve yazar Ahmet Ümit’in yaşam hikâyesini kesiştiren, senaryosunu Ümit’in kaleme aldığı ‘Merhaba Güzel Vatanım’ın vizyon afişi ve fragmanı yayınlandı. Film 1 Kasım’da vizyona girecek.
Yolu Moskova’dan geçen dünya şairi Nazım Hikmet’in hayatı ile hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş yazar Ahmet Ümit’in hikâyesini anlatan ‘Merhaba Güzel Vatanım’ 1 Kasım’da vizyona girmeye hazırlanıyor. Nazım Hikmet’in mücadele dolu yaşam öyküsü ile Ahmet Ümit’in gençlik yıllarında yaşadıklarını paralel bir kurguyla anlatan filmin vizyon afişi ve fragmanı yayınlandı.
Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı filmin yönetmenliğini, belgesel yönetmeni Cengiz Özkarabekir’ üstlendi. Filmde Nazım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de Serkan Altıntaş canlandırıyor. Yaklaşık 150 kişinin yan rollerde yer aldığı yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt, Edis Atiker, Enes Kava gibi usta ve genç isimler de rol alıyor. Türkiye tarihinden önemli kesitlerin de yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor.
‘Hayat kısa, sanat uzun’ sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini işliyor. Müziklerini Cem Erman’ın tasarladığı ‘Merhaba Güzel Vatanım’ 1 Kasım’da vizyona girecek.
Filmin fragmanı aşağıdaki adresten izlenebilir.
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