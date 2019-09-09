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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
09.09.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’i buluşturan film

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Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’i buluşturan film

Nazım Hikmet ve yazar Ahmet Ümit’in yaşam hikâyesini kesiştiren, senaryosunu Ümit’in kaleme aldığı ‘Merhaba Güzel Vatanım’ın vizyon afişi ve fragmanı yayınlandı. Film 1 Kasım’da vizyona girecek.

Yolu Moskova’dan geçen dünya şairi Nazım Hikmet’in hayatı ile hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş yazar Ahmet Ümit’in hikâyesini anlatan ‘Merhaba Güzel Vatanım’ 1 Kasım’da vizyona girmeye hazırlanıyor. Nazım Hikmet’in mücadele dolu yaşam öyküsü ile Ahmet Ümit’in gençlik yıllarında yaşadıklarını paralel bir kurguyla anlatan filmin vizyon afişi ve fragmanı yayınlandı.
Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı filmin yönetmenliğini, belgesel yönetmeni Cengiz Özkarabekir’ üstlendi. Filmde Nazım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de Serkan Altıntaş canlandırıyor. Yaklaşık 150 kişinin yan rollerde yer aldığı yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt, Edis Atiker, Enes Kava gibi usta ve genç isimler de rol alıyor. Türkiye tarihinden önemli kesitlerin de yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor.
‘Hayat kısa, sanat uzun’ sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini işliyor. Müziklerini Cem Erman’ın tasarladığı ‘Merhaba Güzel Vatanım’ 1 Kasım’da vizyona girecek.

Filmin fragmanı aşağıdaki adresten izlenebilir.

https://youtu.be/xoYu34s1Cos

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’i buluşturan film

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