'Nazım Hikmet - Hürriyet Kavgası' İstanbul'da sahneleniyor

Kemal Kocatürk’ün, Nazım Hikmet’in 118’inci doğum yılı dolayısıyla, ustanın tüm eserlerinden toparladığı, yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'Hürriyet Kavgası' oyunu, 5 Şubat’ta Bakırköy Yasemin Yalçın

Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Kocatürk’ün; Can (Yücel), Orhan Veli, Ahmed Arif ve Aziz Nesin adlı şiirsel oyunlarının ardından, usta şair Nazım Hikmet’in tüm eserlerinden araştırma yaparak oluşturduğu, beşinci şiirsel oyununun besteleri ise eşi Ayça Öztarhan Kocatürk’e ait.