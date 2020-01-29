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Kitap Sanat
Haber Giriş: 29.01.2020 - 12:40,Son Güncelleme:/

'Nazım Hikmet - Hürriyet Kavgası' İstanbul'da sahneleniyor

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'Nazım Hikmet - Hürriyet Kavgası' İstanbul'da sahneleniyor

Prömiyeri Berlin’de yapılan, Kemal Kocatürk’ün beşinci şiirsel oyunu 'Nazım Hikmet - Hürriyet Kavgası', 5 Şubat'ta Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.

Kemal Kocatürk’ün, Nazım Hikmet’in 118’inci doğum yılı dolayısıyla, ustanın tüm eserlerinden toparladığı, yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'Hürriyet Kavgası' oyunu, 5 Şubat’ta Bakırköy Yasemin Yalçın
Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Kocatürk’ün; Can (Yücel), Orhan Veli, Ahmed Arif ve Aziz Nesin adlı şiirsel oyunlarının ardından, usta şair Nazım Hikmet’in tüm eserlerinden araştırma yaparak oluşturduğu, beşinci şiirsel oyununun besteleri ise eşi Ayça Öztarhan Kocatürk’e ait.

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