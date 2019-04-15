Nâzım belgeseli Ankara’da prömiyer yapıyor
Büyük şair Nâzım Hikmet’in hayatının çok bilinmeyen bir dönemini ele alan Nebil Özgentürk’ün yönettiği ‘Nazım’ın Kanatları’nın Türkiye prömiyeri, 18-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 30. Ankara Film Festivali’nde yapılacak.
Ankara Uluslararası Film Festivali 18 Nisan’da MEB Şura salonunda yapılacak açılış töreniyle başlıyor. Biletleri 6 Nisan’da satışa çıkan festivalde pek çok film Türkiye ve Ankara prömiyerlerini yapacak. Geçtiğimiz yıl, Sabahattin Ali belgeseli ile Ankara seyircisinin büyük ilgisini gören Nebil Özgentürk, bu yıl da Nazım Hikmet’in hayatının çok bilinmeyen bir dönemini ele alan 'Nazım’ın Kanatları' belgeseli ile Türkiye prömiyerini Ankara Uluslararası Film Festivalinde yapıyor. 23 Nisan Salı günü 16.30’da Büyülü Fener Kızılay sinemasında gösterilecek belgeselin ardından yönetmen Nebil Özgentürk’ün yanı sıra belgesel filmin kahramanlarından Arif Keskiner, Melih Güneş, Sevgi Divitçioğlu’yla söyleşi yapılacak.
Başka prömiyerler de var
Festivalde Türkiye ve Ankara prömiyerlerini yapacak bazı filmlerin de özel gösterimleri yapılacak. Emin Alper’in Berlin Film Festivali, ana yarışmasına katılan 'Kız Kardeşler' filmi, Ankaralı seyirci ile ilk kez buluşmayı bekliyor. Usta sinemacı Biket İlhan’ın merakla beklenen 'Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi', Kurtuluş Özgen ve Hasan Özgen’in 'Aynı Evin Çocukları' ve Aylin Kuryel ve Fırat Yücel’in 'Baştan Başa' filmleri de özel gösterimler kapsamında seyirci karşısına çıkacak. Ayrıca film ve müzikseverlerin merakla beklediği Leyla Gencer: La Diva Turca filmi de festival programına son anda eklendi. Bu bölümde yer alan filmlerin yönetmenleri ya da film ekipleri ile gerçekleştirilecek söyleşiler de festival kapsamında yer alacak.
Festival Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda
Ankara Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda yapılacak. FESTİLAB bölümünde yer alan söyleşi, atölye çalışmaları ve özel etkinlikler ise Karikatür Atölyesi ve Mülkiyeliler Birliği’nde yapılacak.
Festival Biletleri Satışta
Ankara Uluslararası Film Festivali biletleri Büyülü Fener Kızılay Sineması gişelerden ve biletinial.com adresinden satın alınabilir.
Festival Destekçileri
30. Ankara Film Festivali bu yıl 40’ın üzerinde kurumun desteğiyle gerçekleşecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl da festivale destek veriyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çankaya Belediyesi, Goethe Institut, Akfen Holding, Ankara Sanayi Odası ve TED Ankara Koleji de festivale kurumsal destek sağlıyor.
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