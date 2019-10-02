Nasuh Mahruki Fotoğraf Sergisi
Dünyanın önde gelen dağcılarından, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki’nin karelerinden oluşan 'Hayatınız En Büyük Maceranız Olsun' fotoğraf sergisi ve konferansı, 3 Ekim’de ASMED’de sanatseverlerle buluşuyor.
Milli sporcu, profesyonel dağcı, yazar, fotoğrafçı ve bir gezgin olan, aynı zamanda AKUT Arama ve Kurtarma Derneği eş kurucusu, sosyal girişimci Nasuh Mahruki’nin fotoğraf sergisi, farklı coğrafyalarda yaşadığı serüvenleri ve gözlediği farklı kültürleri gözler önüne serecek. Nasuh Mahruki, sergisini ve sergisini bütünleyen konferansını şu sözlerle anlatıyor: “Hayat hepi̇mi̇z i̇çi̇n bi̇li̇nmeyen büyük bi̇r maceradır, maceranın ötesi̇ndedi̇r. Hayat i̇çi̇mi̇zdeki̇ en i̇yi̇ beni̇ keşfetme, i̇nşa etme, en i̇yi̇ ben olma yolculuğudur. Herkes i̇çi̇n tekti̇r, benzersi̇zdi̇r, paha bi̇çi̇lemezdi̇r, i̇kamesi̇, telafi̇si̇ yoktur. her bi̇ri̇mi̇zi̇n yalnızca bi̇r kez yaşayabi̇leceği̇ eşsi̇z bi̇r deneyi̇mdi̇r. Hayatın provası, telafi̇si̇, bütünlemesi̇ yoktur. Bi̇r kez gi̇rer, bi̇r kez yaşar, bi̇r kez çıkarsınız, o kadar. En uzağına, en yükseği̇ne, en deri̇ni̇ne, en sonuna kadar yaşayın ki̇ hayatınız en büyük maceranız olsun. Çünkü i̇ki̇nci̇ bi̇r fırsatınız asla olmayacak ve bi̇r daha asla şi̇mdi̇ki̇ yaşınızda olmayacaksınız. Yaşadığımız her deneyi̇mden yeni̇ şeyler öğrenmek, geleceğe dönük dersler, sonuçlar çıkarmak, çevreyle bi̇rli̇kte deği̇şmek, dönüşmek ve sürekli̇ geli̇şmek odaklı bi̇r öğrenme ve farkındalık yolculuğu olmalıdır yaşam. Bu kavrayışa ulaşılırsa, eylem, maceranın i̇çgüdüsel sınırlarını aşar ve ki̇şi̇yi̇ dönüştüren ve geli̇şti̇ren muhteşem bi̇r farkındalık yolculuğuna dönüşür.” Herkese açık olan Nasuh Mahruki sergisi, 3 Ekim’de Ataşehir’deki ASMED Özel Tıp Merkezi’nde saat 18.00’de açılacak, konferans ise 19.30’da başlayacak. Sergi bir ay boyunca izlenebilir.
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