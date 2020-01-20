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Kitap Sanat
Haber Giriş: 20.01.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

'Nasipse Adayız'dan ilk fragman

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'Nasipse Adayız'dan ilk fragman

Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi ‘Nasipse Adayız’, dünya prömiyerini 25 Ocak Cumartesi, Rotterdam Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Filmin fragmanı ve festival afişi yayınlandı.

Filmin başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken onlara konuk oyuncu olarak Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta eşlik ediyor. Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.
Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Filmin görüntü yönetmenliğini Barbu Balasoiu üstlenirken, Ali Aga kurgusunu, Oya Köseoğlu da sanat yönetmenliğini yaptı. Türkiye-Sırbistan ortak projesi ‘Nasipse Adayız’, Rotterdam’daki dünya galasının ardından 2020’nin ikinci yarısında Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak. 

Fragman için:
https://youtu.be/-JD6zdOWxO8

Nasipse Adayızdan ilk fragman

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