'Nasipse Adayız'dan ilk fragman

Filmin başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken onlara konuk oyuncu olarak Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta eşlik ediyor. Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.

Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Filmin görüntü yönetmenliğini Barbu Balasoiu üstlenirken, Ali Aga kurgusunu, Oya Köseoğlu da sanat yönetmenliğini yaptı. Türkiye-Sırbistan ortak projesi ‘Nasipse Adayız’, Rotterdam’daki dünya galasının ardından 2020’nin ikinci yarısında Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.

Fragman için:

https://youtu.be/-JD6zdOWxO8