‘Nasipse Adayız’ Rotterdam’da

Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği, ilk uzun metraj filmi ‘Nasipse Adayız’, Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Film 22 Ocak-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak, 49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde Voices Bölümüne davet edildi. Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikâyesini konu alıyor. Başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci’nin yer aldığı filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. 'Nasipse Adayız', Rotterdam’daki dünya galasının ardından 2020’nin ikinci yarısında Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.