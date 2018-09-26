‘Napoli’nin Sırrı’ Oscar adayları arasında
Yönetmen Ferzan Özpetek’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Napoli’nin Sırrı’ İtalya’nın Oscar adayları arasına girdi.
Ferzan Özpetek’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Napoli’nin Sırrı’ İtalya’nın Oscar adayları arasında gösterildi. İtalya, New York, Almanya ve Hong Kong’da gösterilen film uluslararası arenada seyirciden tam not aldı. Seyirciyi cinayetin ve gizemin peşinden sürükleyen ‘Napoli’nin Sırrı’, izleyiciden tutkulu bir aşkın sarmaladığı şehrin sırlarını çözmesini bekliyor. Filmin başrollerini İtalyan oyuncular Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Maria Pia Calzone, Luisa Ranieri ve Isabella Ferrari birlikte paylaşıyor.
Dünya sinema eleştirmenlerinin bir başyapıt olarak değerlendirdiği film, 26 Ekim’de Türkiye’de vizyona giriyor.
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