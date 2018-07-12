'Muzır Kurulu' sil baştan yenilendi
Basılı eserler üzerinde inceleme yetkisi bulunan ‘Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ da sil baştan değiştirildi.
Kurulun yapısı değiştirilirken, kurulun mevcut 11 üyesinin görevleri kararnameyle birlikte son buldu. Kurulun üyeleri, Başbakanlık tarafından en az 15 yıl kamu hizmeti yapmış kişiler arasından seçilecek bir üye, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca seçilecek birer üye olmak üzere 11 üyeden oluşuyordu.
DAİRE BAŞKANLARI OLACAK
Bu yapı yeni dönemde ise olmayacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bünyesinde olacak kurulun üyelerini ise, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı belirleyecek. Bakan, bakanlığının beş birim amirini bu kurulda görevlendirecek ve bu isimlerden birini de başkan olarak atayacak. Salt çoğunlukla karar alacak olan kurulun sekretarya hizmetlerini ise bakanın belirleyeceği bakanlık ana hizmet birimi yapacak..
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