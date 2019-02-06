Müzikle aydınlanın
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. sponsorluğunda 11-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 47. İstanbul Müzik Festivali’nın programı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda dün bir basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl ‘Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı’ temasıyla düzenlenen festival, müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü sahnelere taşıyacak.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve E.C.A. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’in de katıldığı toplantıda program, festivalin yeni direktörü Efruz Çakırkaya tarafından açıklandı.
RENGİM GÖKMEN’E ONUR ÖDÜLÜ
Festivalin açılış konserinde efsane şef Simon Rattle’ın “Piyanoda bir şair” diye bahsettiği genç piyanist Seong-Jin Cho, Türkiye’de ilk kez dinleyicilerle buluşacak. Açılışta festivalin bu yılki onur ödülü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü, orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen’e sunulacak. Festivali yaşam boyu başarı ödülü ise efsane viyolonselci Yuri Bashmet’e 20 Haziran’daki konserde verilecek. Bashmet’e Moskova Solistleri’yle birlikte sahneye çıkacağı konserde, festivalin Sochi Festivali’yle ortak olarak Alexander Tchaikovsky’e sipariş ettiği eserin, dünyada ilk kez seslendirilecek.
ÇİN’Lİ YILDIZ WANG
Festivalin bu yılki yıldızı ise insanüstü teknik yetkinliği ve sahne karizmasıyla tanınan Çinli piyanist Yuja Wang olacak. Economist’in ‘gücünün doruklarında’ diye nitelendirdiği Wang’a konserde, şef Gustavo Gimeno yönetimindeki Lüksemburg Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Festivalin kapanış konserinde ise Çin’in klasik müzikteki güçlü temsilcisi Şanghay Filarmoni Orkestrası, Fazıl Say’ın solistliğinde Türkiye’deki ilk konserini verecek. Berlin Radyo Korosu’nun Brahms’ın ‘Alman Requiemi’ni alışılmadık bir deneyime dönüştürdüğü, sahne ile izleyici arasındaki ayrımın ortadan kaldıran ‘Human Requiem’ de festivalin kaçırılmayacak konserlerinden. Konser, 28-29 Haziran’da Zorlu PSM’de. Festival biletleri 16 Şubat Cumartesi günü satışa sunulacak.
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