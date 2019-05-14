‘Müziğin dâhi çocuğu’ İstanbul’da
Müzisyen David Garrett, ‘Unlimited Live’ dünya turnesi kapsamında, 21 Eylül akşamı Volkswagen Arena’da sahne alacak.
Müziğin hızlı ve dâhi çocuğu olarak adlandırılan keman virtüözü David Garrett, ‘Unlimited Live’ dünya turnesi kapsamında, Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda, 21 Eylül akşamı Volkswagen Arena’da sahne alacak. 10 yıllık başarılı kariyerini ‘Unlimited - Live’ dünya turnesi ile taçlandıran David Garrett, Türkiye’deki ilk crossover konserinde hayranları ile buluşacak. 24 altın ve 16 platin plak sahibi Garret, bugüne kadar Hong Kong, Almanya, Meksika, Tayvan, Brezilya, Singapur ve daha birçok ülkede milyonlarca bilet sattı. Dünya çapında ses getiren özgün kemanıyla tanınan sanatçının konser biletleri, sadece Yapı Kredi kartlarına özel indirimli dönemde Biletix’te satışta.
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