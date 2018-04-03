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    Müzelik eserler satışa çıkıyor

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 22:44 | Son Güncelleme:

    PORTAKAL Sanat Galerisi, Türk resminin büyük ustalarının tablolarıyla padişah fermanlarından oluşan 16 eserlik bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    Fiyatları 120 bin-12 milyon TL arasında değişen ve benzerleri müzelerde görülebilecek eserlerden oluşan sergi yarın başlıyor. Sergide Halil Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid, Sami Yetik gibi klasik ressamların tabloları ve Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı gibi birbirinden değerli eserler yer alıyor.

    Müzelik eserler satışa çıkıyor

    Bugüne kadar böylesine müthiş bir sergi yapmadıklarını söyleyen Raffi Portakal, “Türk resim sanatının büyük ustalarının şaheserleri, üç müthiş sultanın fermanıyla buluştu bu sergide. Fermanlar Sokullu Mehmet Paşa ailesinden Portakal’a geldi. Halil Paşa’nın ailesinden gelip kurumumuz tarafından 1988 senesinde müzayedede satılmış ‘Yaşlı Halayık’ bugün 30 yıl sonra tekrar satışa çıkıyor” dedi. Müzelik eserleri göstermenin ve satışa çıkarmanın büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Maya Portakal ise eserlerin fiyatlarının sabit olacağını, müzayede gibi fiyat yükseltilmeyeceğini belirtti. Sergi 21 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Adres: Mim Kemal Öke Caddesi, Gün Apartmanı, No: 8, Nişantaşı, İstanbul. Tel: 0212 225 46 37

    Etiketler: gazetehaberleri , PORTAKAL Sanat Galerisi
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