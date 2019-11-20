Müzekart dopingi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki ziyaretçi sayısının Müzekart uygulaması sayesinde yüzde 24, gelirlerin ise yüzde 84 oranında arttığı ortaya çıktı.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayılarını arttırmak ve bu alanda bir farkındalık yaratmak amacıyla 2008 yılında Müzekart uygulamasını başlattı. Müzekart, Bakanlığa bağlı 300’ü aşkın müze ve örenyerine bir yıl süreyle giriş imkânı sağlıyor. Edinilen bilgilere göre 2018’de Müzekart’ın toplam satışı 1 milyon 154 bin 24 adet oldu. Bu rakamın 2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin, 2020 yılında ise 1 milyon 500 bine ulaşması öngörülüyor.
33 MİLYON ZİYARETÇİ
Bakanlık verilerine göre, 2019’un ilk 10 ayında müze ve örenyeri ziyaretçi sayısı yaklaşık 30.4 milyona ulaşarak tarihinde ilk defa 30 milyon seviyesini geçti. 2018’in aynı döneminde bu rakam 24.6 milyon oldu. Müzelerdeki ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 23.5, gelirlerde ise yüzde 84 oranında artış sağlandı. 2019 yılı sonu itibarıyla Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının 33 milyonun üzerinde olacağı öngörülüyor.
MİLLİ SARAYLARDA DA KULLANILACAK
2020 yılında Müzekart çeşitlerinin arttırılması kültür ve sanat kurumlarında çeşitli olanaklar da sağlayan kart türlerinin geliştirilmesi planlanıyor. Müzekart’ın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı ziyaret alanlarında da geçerli olmasına yönelik protokol hazırladı. Bu protokolün kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Ayrıca Türk vatandaşlarının müzelere olan ilgisini arttırmak için beraberindeki iki veya daha fazla kişiyle ziyaretlere olanak sağlayabilecek bir aile kart oluşturulması planı da yapılıyor.
İstanbul’da bulunan tarihi, kültürel ve turistik ziyaret alanları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ulaşım imkânlarının Müzekart’a entegre edileceği bir İstanbul Kart projesi de hayata geçirilecek. Ayrıca bir ‘turist kart’ oluşturulması hazırlıklarına da başlandı. Bu uygulamayla İstanbul’da bulunan tarihi, kültürel ve turistik ziyaret alanları ile ulaşım imkânı entegre edilerek yabancı ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.
MÜZELERDE HIZLI GEÇİŞ
Bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerinde ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan bilet kuyruklarının ziyaretçi memnuniyetsizliğine sebep olmasını engellemek, hizmet ve ziyaret kalitesini arttırmak amacıyla Ayasofya Müzesi, Efes Örenyeri, Pamukkale Örenyeri ve Arkeoloji Müzesi, Göreme Örenyeri ve Karanlık Kilise’de hızlı geçiş sistemi (fast track) uygulamasına da başlandı.
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