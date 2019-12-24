Müzebüs, 500 bininci öğrenciye ulaştı

Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gidemeyen öğrencilere ulaşmak için 2003 yılından beri Türkiye’yi karış karış gezen Rahmi M. Koç Müzesi’nin Gezici Müze Projesi 'Müzebüs', Yalova turunda anlamlı ve özel bir güne imza attı. Müzebüs, 23 Ekim’de Çınarcık ilçesindeki Esenköy Adnan Kaptan İlk ve Ortaokulu’nda 500 bininci öğrenciye ulaştı. 16 yılda yarım milyon öğrenciyi müzeyle buluşturan Müzebüs’ün bu başarısı düzenlenen törenle kutlandı. Esenköy Adnan Kaptan İlk ve Ortaokulu’ndaki törene Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Çibir ve Ahmet Aydın, Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Karadağ, Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Ertuğrul Duru, Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Danışmanı Emine Bayam, Eğitim Bölümü Müdürü Yeşim Özturan, Çınarcık Esenköy Adnan Kaptan İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Sabih Erincik, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Biz onların ayağına gidiyoruz”

Çocuklar ilk olarak okulun konferans salonunda müzeden objelerle ders yaptı. Buhar makinesinden kronometreye, telgraftan güneş saatine kadar müze koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyi inceleyen ve bilgi alan öğrenciler, ulaşım, iletişim, kuvvet-hareket çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişime tanık oldu. Ders sonunda çocuklarla gerçekleştirilen buluşmada eğitimde fırsat eşitliğinin önemi vurgulandı. Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Danışmanı Emine Bayam törende yaptığı konuşmada projenin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bayam, “Uzaklık, zaman bulamama, maddi imkânsızlık gibi nedenlerle müzemize ulaşamayan çocuklara nasıl ulaşabileceğimizi düşündük. ‘Onlar bize gelemiyorsa biz onların ayağına gideriz’ dedik. Müze koleksiyonunu eğitim için kullanmak amacıyla yola çıktı. Aynı zamanda projemizin amacı teknolojinin gelişim sürecini öğrencilere öğretmek, teknolojinin getirdiği sorunlarla ilgili görev ve sorumluluklar hakkında öğrencileri düşündürebilmek, tarihi eserlerimizi korumak ve kıymetini bilmektir. Müzebüs, çocuklara başka bir dünyanın kapılarını açıyor; onların ufuklarının genişlemesine ve unutamayacakları anlar yaşamasına katkı sağlıyor” dedi.





“Öğrencilerin ilgisi bizi coşturuyor”

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Ertuğrul Duru da törendeki konuşmasında “Ne güzel ki 500 bininci öğrenci böyle cennet bir beldeden çıktı. Biz bu projeyi yürekten destekliyoruz. Sizlerin beğenisi, ilgisi bizleri coşturuyor” dedi. Duru, Müzebüs projesine verdikleri destek nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na da teşekkürlerini iletti.

“Hayalimiz ikinci aracı yola çıkarmak”

Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Müdürü Yeşim Özturan da Müzebüs’ün başarısından duydukları mutluluğu dile getirdi. Rahmi M. Koç Müzesi olarak sürekliliği ve verimliliği olan eğitim projelerini hayata geçirdiklerini belirten Özturan, “Müzebüs’ün başarısı hepimizi gururlandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz, okul yöneticilerimizin de desteğiyle bugünlere ulaştık. En önemlisi de Türkiye’nin her köşesindeki öğretmenlerimizden ‘Bizim okulumuza da gelin, öğrencilerimizi müzeyle buluşturun’ şeklinde çok sayıda mesaj alıyoruz. Hepsine tek tek cevap veriyoruz. Eğitime çok değer veriyoruz, gece-gündüz çalışıyoruz. Bizler için Müzebüs eşittir gönüllülük. Müzelere daha fazla çocuk gidebilsin diye bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istiyoruz. Hayalimiz, ikinci hatta üçüncü Müzebüs’ü yola çıkarmak” diye konuştu.