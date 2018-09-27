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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
AA
27.09.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

Müze sayısı arttı

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Müze sayısı arttı

Türkiye genelinde müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde yaklaşık 170 milyon kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye'de müze sayısı geçen yıl 2013'e göre yüzde 25 artarak 438'e ulaştı. Bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müze sayısı 187'den 199'a, özel müzelerin sayısı 163'ten 239'a yükseldi. Müzelerdeki eser sayısı, 5 yılda yüzde 5 artışla 3.7 milyona ulaşırken, bunların 3.3 milyonunu bakanlığa bağlı müzelerdeki mevcut eserler oluşturdu.

GELİR 189 MİLYON TL

Türkiye'de müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, söz konusu 5 yılda 168.3 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın 4'te 3'ünü bakanlık bünyesindeki müze ve ören yerleri, 4'te 1'ini ise özel müzeler karşıladı. Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bu dönemde yüzde 30 gerilerken, özel müze ziyaretçilerinin sayısında yüzde 30'luk artış dikkati çekti.

Bakanlık bünyesindeki müze ve ören yerlerini geçen yıl ziyaret eden 20.5 milyon ziyaretçinin 12.8 milyonu ücretli, 7.7 milyonu ücretsiz müzeleri tercih etti. Satılan müze kart adedi 1 milyon 66 bin, ziyaretçilerden elde edilen gelir ise giriş ücreti, fotoğraf ve film çekim ücreti dahil 189 milyon lira olarak hesaplandı.
Öte yandan, İstanbul, 56'sı özel, 75 müzesiyle en fazla ziyaretçi ağırlayan il oldu. İstanbul'daki müzeleri ziyaret edenlerin sayısı, geçen yıl itibarıyla 8.8 milyon olarak gerçekleşirken, bu ili 2.8 milyon ziyaretçiyle Konya, 2.2 milyon ziyaretçiyle Nevşehir izledi. 

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