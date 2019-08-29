‘Mutluluk bir tercih meselesi’

Bir yaşam koçu olarak kitap yazma serüveniniz nasıl başladı?

Çocukken haftada dört kitap okur ve kimi zaman gerçekçi kimi zamansa fantastik konularda hikayeler yazardım. İlerleyen zamanlarda gazeteci olarak fikirlerimi, hikayelerimi net ve renkli şekilde yazmayı öğrendim, samimi ve eğlenceli tarzım okuyucuların hoşuna giderdi. Kitap çıkarmadan evvel bloğumda küçük bilgiler paylaşmaya başladım. Sonrasında insanların sağlıklı yaşam için bir rehber aradığını fark ettim. İlk kitabım ‘Hayalindeki Sen’de sağlıklı yaşama yeni başlayanlar için ipuçları verdim. Bir çırpıda okunduğu ve sağlıklı yemek tarifleri içerdiğinden hala çok beğenilen bir kitap...

‘İçindeki Sen’, okurlara ne vaat ediyor?

İkinci kitabım olan ‘İçindeki Sen’de daha ziyade kendi hayatımı sundum. Okurlarımın beni doğal halimle, bir iş kadını ve anne olarak tanımalarını istedim. Herkes gibi hayatı boyunca pek çok zorluk yaşamış biri olarak mutluluğun tercih meselesi olduğunu fark ettim ve aldığım bu dersi herkesle paylaşmak istedim. Bazı insanlar sağlıklı yemekler hazırlamanın zahmetli bir iş olduğunu düşünse de bence meraklı olmak ve planlı çalışmak yeterli... Yediğimiz yemekler ne olduğumuzu gösterir: hazır gıdalar bizi hasta ederken sağlıklı yemekler hayat kalitemizi yükseltir. ‘İçindeki Sen’ de okurlara 49 sağlıklı ve hazırlaması kolay tarif sunuyorum. Okuyucu, bu kitabı okurken yakın bir dostla sohbet ediyormuş gibi hissediyor. Hedeflerimizi, dileklerimizi paylaşıp hatalarımızı ve korkularımızı beraber savuşturuyoruz. Tavsiyelerim pek çok kişiye iyi geldi, hatta bir tanesi evliliğini bile kurtardı.

Kitabınızı kadınlara adamışsınız. Peki içerik erkek okurlara da hitap ediyor mu?

Bir erkek eşini, kız arkadaşını veya kızını daha iyi anlamak istiyorsa bu kitabı kesinlikle okumalı. Sağlıklı yaşam konusuna erkeklerin bakış açısı kadınlardan pek de farklı değil; genel olarak herkes kısa sürede, fazla çabalamadan kesin sonuç istiyor. Hap, çay, detoks suları, ekstrem diyetler veya pasif spor aletlerinin bu kadar tutmasının başka bir sebebi yok. Oysa ben insanlara bir hayat tarzı sunuyorum. Bir şeylerden mahrum kalmak benim hayatımda yok. Bu nedenle kadınlara olduğu kadar erkeklere de hitap ettiğini söyleyebilirim.

‘İçindeki Sen’e, ilk kitabınız ‘Hayalindeki Sen’in devamı diyebilir miyiz?

‘Hayalindeki Sen’ kitabıyla sağlıklı alışkanlıklar oturtuyorum. Okuyucuya ne yemesi ne egzersiz yapması gerektiğiyle ilgili tavsiyeler veriyorum. ‘Hayalindeki Sen’ hızlıca fit olmak isteyen insanlara hitap ediyor. ‘İçindeki Sen’, onun devamı niteliğinde, konumuz sağlıklı bir vücut olmaya devam ederken çok daha derin meselelere iniyoruz. Hedefimiz kendimizi kabul etmek ve güzelleşmeye içimizden başlamak. Enerjimizi yükseltiyoruz ve iyiliği çekmeyi öğreniyoruz.

Son yıllarda çok fazla kişisel gelişim kitabı çıkmaya başladı. Sizin kitabınızı onlardan ayıran özellik nedir?

Lisedeyken yazma derslerinde hiçbir zaman tam puan alamıyordum. Öğretmenim, güzel fikirlerim olduğunu ama hayatımdan örnekler vermem gerektiğini söyledi. Bu benim kırılma noktam oldu. Bu sebeple “İçindeki Sen”, öyle samimi bir kitap oldu ki okuyucuyla güçlü bir bağ kurarak onlara destek olabilirim.

Sizce kişisel gelişim konulu kitaplara yeterince ilgi gösteriliyor mu?

Keşke daha çok gösterilseydi, farkındalık artınca bu dünya güzelleşiyor. Kendimize saygıyla başlıyor, eşimizle ve çocuklarla devam ediyor, doğa ve hayvanlarla bitiyor. Herkes tek tek çok özel ve mutluluk bulaşıcı bir duygu... Araştırmalar mutlu biriyle beraber olduğumuzda %25 daha mutlu olduğumuzu gösteriyor.

İÇİNDEKİ SEN

Doris Hofer

Libros Kitap, 2019

296 sayfa, 38 TL