Mutluluk arayışı
Kitapların mutlulukla ilişkisini sorgulayan Will Ferguson’un yazdığı 'Mutluluk' kitabı bir haftada ikinci baskıyı yaptı.
Ödüllü yazar Will Ferguson ’un kaleme aldığı 'Mutluluk' isimli kitap Çınar Yayınları etiketiyle okurla buluştu ve bir haftada ikinci baskı yaptı. Ödüllü yazar Will Ferguson, kara mizahla örülü romanında modern hayatın karanlık ve aydınlık yanlarını bir potada erittiği 'Mutluluk' kitabıyla tüketim toplumunu sert bir şekilde eleştirirken yayıncılık sektörünü de iğneliyor ve kitapların mutlulukla olan ilişkisini düşündürüyor.
"Peki ya alt tarafı bir kitap değilse? Ya o asıl kitapsa? Herkesin beklediği kitapsa? Hani, şu tüm dertlerimizi sona erdirecek, zayıflıklarımızı tedavi edecek ve iç çatışmalarımızı çözecek olan kitapsa?”
Önemli yayınevlerinden birinde çalışan editör Edwin de Valu’nun karşısına bir kişisel gelişim kitabı çıkar. Gizemli bir yazara ait olan bu kitap, editörüne göre pek de parlak bir eser değildir ama yayımlanmasıyla birlikte yer yerinden oynar. Kitabı okuyan insanların sayısı arttıkça yaşam şekilleri de değişmeye başlar; çoğu kişiye göre bir cennet haline gelen dünya, editör Edwin’e göre artık bir cehennemdir. Kitabın yaydığı mutluluk salgınına karşı editörün yapması gereken şey, gizemli yazarı bulup onunla yüzleşmek ve hayatı tekrar, mutluluğa kavuşmadığımız ama onu aradığımız o eski haline getirebilmek için mücadele etmektir.
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