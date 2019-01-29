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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
29.01.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Mutluluk arayışı

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Mutluluk arayışı

Kitapların mutlulukla ilişkisini sorgulayan Will Ferguson’un yazdığı 'Mutluluk' kitabı bir haftada ikinci baskıyı yaptı.

Ödüllü yazar Will Ferguson ’un kaleme aldığı 'Mutluluk' isimli kitap Çınar Yayınları etiketiyle okurla buluştu ve bir haftada ikinci baskı yaptı. Ödüllü yazar Will Ferguson, kara mizahla örülü romanında modern hayatın karanlık ve aydınlık yanlarını bir potada erittiği 'Mutluluk' kitabıyla tüketim toplumunu sert bir şekilde eleştirirken yayıncılık sektörünü de iğneliyor ve kitapların mutlulukla olan ilişkisini düşündürüyor.

"Peki ya alt tarafı bir kitap değilse? Ya o asıl kitapsa? Herkesin beklediği kitapsa? Hani, şu tüm dertlerimizi sona erdirecek, zayıflıklarımızı tedavi edecek ve iç çatışmalarımızı çözecek olan kitapsa?”

Önemli yayınevlerinden birinde çalışan editör Edwin de Valu’nun karşısına bir kişisel gelişim kitabı çıkar. Gizemli bir yazara ait olan bu kitap, editörüne göre pek de parlak bir eser değildir ama yayımlanmasıyla birlikte yer yerinden oynar. Kitabı okuyan insanların sayısı arttıkça yaşam şekilleri de değişmeye başlar; çoğu kişiye göre bir cennet haline gelen dünya, editör Edwin’e göre artık bir cehennemdir. Kitabın yaydığı mutluluk salgınına karşı editörün yapması gereken şey, gizemli yazarı bulup onunla yüzleşmek ve hayatı tekrar, mutluluğa kavuşmadığımız ama onu aradığımız o eski haline getirebilmek için mücadele etmektir.

Mutluluk arayışı

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