Mutfak sırları açığa çıkıyor

İnsan hayata yaratıcılık penceresinden bakıyorsa her yaptığında özel bir dokunuş olsun ister. Bu alan mutfaksa eldeki malzemelerle yaratıcılığın sınırları özgürce zorlanır. İster profesyonel bir şef olsun ister evinin şefi, aşkla yemek yapan her insanın mutfak sırları vardır...

Özellikle de evinde yemek yapanlar -kadın ya da erkek fark etmeksizin- yemek yaratma konusunda çok daha bağımsızdır. Bazen ruh haline göre bazen de eldeki malzemeye göre yemekler yapılır. Bir arkadaştan tarif alındığında onu değiştirmeyen, annesinin yaptığına farklılık getirmeyen var mıdır, bilmiyorum. Kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler bile bazen değişimden payını alır. Bir de habersiz misafir geldiğinde elde ne varsa heyecanla yaratılan çeşitler vardır ki çoğu zaman en yaratıcı ve lezzetlisi onlar olur. Ve zamanla her seferinde beğeniyle karşılanan, tarifleri istenen yemeklerin sırlarının paylaşılmasına gelir sıra... İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan ‘Sır’ da “Evler için bizim evin mutfağı” fikriyle hazırlanmış.

Kitabın yazarı otuz yılı aşkın süredir iletişim, yayın ve reklam sektöründe çalışan, birçok başarılı projeye imza atan Bedriye Renda Medina. Medina’nın mutfakla ilişkisinin ciddi bir hobiye dönüşmesinin geçmişi 2000’li yıllara uzanıyor. 2003 yılında iş arkadaşı Lale Apa ile birlikte hazırladıkları, evlerinde yaptıkları hem geleneksel hem de dünya mutfaklarından yemeklerin yer aldığı iki ciltlik ‘Remix’ beğeniyle karşılanmıştı.

Yazar bu kez yıllardır biriktirdiği, kayıtlara geçirmek istediği, aile, eş ve dost tariflerini bir araya getirmiş. “İşe evde başlayıp, evde bitirmek ve her gün yediklerimize yeni ‘sır’lar katmak niyetiyle yola çıktım. Sade, yalın, net tatlar üzerine eklenebilecek yaratıcı, lezzetli ve estetik dokunuşlar... Sır’ı hazırlarken kafamdaki tanım buydu” diyor.

Kitapta ‘Küçükler’, ‘Hafifler’, ‘Yeşiller’, ‘Kaçamaklar’, ‘Kışlıklar’, ‘Lezzetler’, ‘Tatlı Şeyler’ başlıkları altında atıştırmalıklardan salatalara, çorbalardan ana yemeklere, soslardan tatlılara hem gerçekten basit ve yapımı kolay hem de gerçek bir emek ve zaman isteyen 140 tarif yer alıyor. İçlerinde ‘güveçte midyeli lahana dolması’, ‘hardallı beef stroganoff’ gibi unutmaya yüz tuttuğumuz tarifler de başka malzemelerle yaptığınız ama “Böylesini de denemeliyim” dediğiniz birbirinden renkli yaratıcı dokunuşlu ‘bahar salataları’ da var.

İçten ve yetkin bir dille yazılmış tariflerinin yanı sıra tasarımıyla, tabaklarıyla, fotoğraflarıyla görsel şölen sunan ‘Sır’ tam bir ekip çalışmasının ürünü. Yemekler, hobisini mesleğe dönüştüren iletişim danışmanı Müjde Mısırlı Zoto’nun tasarlayıp ürettiği MujDesign markalı el yapımı porselenlerde ve seramiklerde servis edilmiş. Müjde Zoto yazısında çok doğru bir Anadolu deyişini hatırlatmış: “Kap değişirse tat da değişir...”

Fotoğraflar, gastronomi eğitimi üstüne yemek fotoğrafçılığına yönelen ve dünyaca ünlü yayınlar için doğal ışıkla yemek ve sofra fotoğrafları çeken Derya Turgut’tan... Kitabın tasarımı, araştırmacı ve ödüllü grafik tasarımcısı Yılmaz Aysan’a ait. Yemeklerin tabaklardaki düzeninin ardında yemek stilisti Ayşecan Tüfekçioğlu var. Redaksiyonu İzzettin Çalışlar, tarif editörlüğünü de Çağan Kaleci üstlenmiş.

Ortaya, benim gibi “Yemek kitaplarını okumam, şöyle bir bakar geçerim” diyenlerin bile yararlanacağı, tüm mütevazılığı içinde iddialı bir çalışma çıkmış...

SIR BİR EV MUTFAĞINDAN

Lezzet ve Sunum Önerileri

Bedriye Renda Medina

İş Bankası Kültür Yayınları, 2019

248 sayfa, 80 TL.