Mutfak sırları açığa çıkıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMutfak sırları açığa çıkıyor
GeriKitap Sanat Mutfak sırları açığa çıkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
16.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Mutfak sırları açığa çıkıyor

Müge AKGÜN
Müge AKGÜN
mugeakgun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müge AKGÜN
Müge AKGÜN
mugeakgun@hurriyet.com.tr
Mutfak sırları açığa çıkıyor

Bedriye Renda Medina’nın kayıtlara geçirmek istediği; aile, eş ve dost tariflerinden oluşturduğu yemek kitabı ‘Sır’da atıştırmalıklardan salatalara, çorbalardan ana yemeklere hem gerçekten kolay hem de gerçek bir emek 140 tarif sizi bekliyor.

İnsan hayata yaratıcılık penceresinden bakıyorsa her yaptığında özel bir dokunuş olsun ister. Bu alan mutfaksa eldeki malzemelerle yaratıcılığın sınırları özgürce zorlanır. İster profesyonel bir şef olsun ister evinin şefi, aşkla yemek yapan her insanın mutfak sırları vardır...
Özellikle de evinde yemek yapanlar -kadın ya da erkek fark etmeksizin- yemek yaratma konusunda çok daha bağımsızdır. Bazen ruh haline göre bazen de eldeki malzemeye göre yemekler yapılır. Bir arkadaştan tarif alındığında onu değiştirmeyen, annesinin yaptığına farklılık getirmeyen var mıdır, bilmiyorum. Kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler bile bazen değişimden payını alır. Bir de habersiz misafir geldiğinde elde ne varsa heyecanla yaratılan çeşitler vardır ki çoğu zaman en yaratıcı ve lezzetlisi onlar olur. Ve zamanla her seferinde beğeniyle karşılanan, tarifleri istenen yemeklerin sırlarının paylaşılmasına gelir sıra... İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan ‘Sır’ da “Evler için bizim evin mutfağı” fikriyle hazırlanmış.
Kitabın yazarı otuz yılı aşkın süredir iletişim, yayın ve reklam sektöründe çalışan, birçok başarılı projeye imza atan Bedriye Renda Medina. Medina’nın mutfakla ilişkisinin ciddi bir hobiye dönüşmesinin geçmişi 2000’li yıllara uzanıyor. 2003 yılında iş arkadaşı Lale Apa ile birlikte hazırladıkları, evlerinde yaptıkları hem geleneksel hem de dünya mutfaklarından yemeklerin yer aldığı iki ciltlik ‘Remix’ beğeniyle karşılanmıştı.
Yazar bu kez yıllardır biriktirdiği, kayıtlara geçirmek istediği, aile, eş ve dost tariflerini bir araya getirmiş. “İşe evde başlayıp, evde bitirmek ve her gün yediklerimize yeni ‘sır’lar katmak niyetiyle yola çıktım. Sade, yalın, net tatlar üzerine eklenebilecek yaratıcı, lezzetli ve estetik dokunuşlar... Sır’ı hazırlarken kafamdaki tanım buydu” diyor.
Kitapta ‘Küçükler’, ‘Hafifler’, ‘Yeşiller’, ‘Kaçamaklar’, ‘Kışlıklar’, ‘Lezzetler’, ‘Tatlı Şeyler’ başlıkları altında atıştırmalıklardan salatalara, çorbalardan ana yemeklere, soslardan tatlılara hem gerçekten basit ve yapımı kolay hem de gerçek bir emek ve zaman isteyen 140 tarif yer alıyor. İçlerinde ‘güveçte midyeli lahana dolması’, ‘hardallı beef stroganoff’ gibi unutmaya yüz tuttuğumuz tarifler de başka malzemelerle yaptığınız ama “Böylesini de denemeliyim” dediğiniz birbirinden renkli yaratıcı dokunuşlu ‘bahar salataları’ da var.
İçten ve yetkin bir dille yazılmış tariflerinin yanı sıra tasarımıyla, tabaklarıyla, fotoğraflarıyla görsel şölen sunan ‘Sır’ tam bir ekip çalışmasının ürünü. Yemekler, hobisini mesleğe dönüştüren iletişim danışmanı Müjde Mısırlı Zoto’nun tasarlayıp ürettiği MujDesign markalı el yapımı porselenlerde ve seramiklerde servis edilmiş. Müjde Zoto yazısında çok doğru bir Anadolu deyişini hatırlatmış: “Kap değişirse tat da değişir...”
Fotoğraflar, gastronomi eğitimi üstüne yemek fotoğrafçılığına yönelen ve dünyaca ünlü yayınlar için doğal ışıkla yemek ve sofra fotoğrafları çeken Derya Turgut’tan... Kitabın tasarımı, araştırmacı ve ödüllü grafik tasarımcısı Yılmaz Aysan’a ait. Yemeklerin tabaklardaki düzeninin ardında yemek stilisti Ayşecan Tüfekçioğlu var. Redaksiyonu İzzettin Çalışlar, tarif editörlüğünü de Çağan Kaleci üstlenmiş.
Ortaya, benim gibi “Yemek kitaplarını okumam, şöyle bir bakar geçerim” diyenlerin bile yararlanacağı, tüm mütevazılığı içinde iddialı bir çalışma çıkmış...

SIR BİR EV MUTFAĞINDAN
Lezzet ve Sunum Önerileri
Bedriye Renda Medina
İş Bankası Kültür Yayınları, 2019
248 sayfa, 80 TL.

Müge AKGÜN
Müge AKGÜN
mugeakgun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber

‘Dünyayla kurduğumuz doğal akış koptu’

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin ilkellik hep olacak

Çöldeki yabancılar

‘Hadi ama, uç artık!’