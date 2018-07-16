Müsadenizle büyükler!
Mezarcı filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu’nun yeni çalışmasında başrol bu kez sokakta yaşayan köpeklerle çocukların olacak.
Senaryoyu altı ay boyunca Okay Karamahmutoğlu ile birlikte yazan ‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu, toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı yaklaşmasını amaçladığını açıkladı. Karamahmutoğlu’nun filminde,hayvanların da insanlar gibi eşit olan yaşama hakkını çocuklar bu defa 'Müsaadenizle Büyükler' diyerek, anlatacak. Yapımcılığı Halit Ziya Alptekin tarafından hayata geçecek olan filmde başrolde Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Ümit Çırak, Atsız Karaduman, Rıza Sönmez, Haluk Yüksel, Hakan Eksen, Candan Arıcı, Kuzey Y￼ücehan ve Serap Ağalar rol alacak. Çocuk oyuncu kadrosunda ise Enes Göçmen’in yanı sıra ‘Çocuktan Al Haberi’ programıyla tanınan Efe Koçyiğit ile Tuana Coşkun, Deha Karan Üner, Bilge Karamahmutoğlu, Nehir Seymenoğlu, Toprak Atar, Alperen Efe Esmer,Alparslan Topoğlu görev alacak. TRT Çocuk’ta yayınlanan Canım Kardeşim çizgi filminin müzisyeni Kenan Yılmaz, uluslararası ödül sahibi 11 yaşındaki lir sanatçısı Tuana Coşkun ile filmin müziklerini birlikte besteleyecek.
Aralık 2018’ de gösterime görmesi planlanan filmin çekimlerine 12 Temmuz Perşembe Günü, Sarıyer Zekeriyaköy’de start verildi.
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