Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Bomontiada'da
Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın 'Kırmızı Beyaz Bir Bayram' isimli konseri, 29 Ekim akşamı Yapı Kredi Bomontiada'da seyirciye sunuluyor.
Yapı Kredi bomontiada, 29 Ekim Salı akşamı Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın 'Kırmızı Beyaz Bir Bayram' isimli konserine ev sahipliği yapıyor. Gönüllülerden oluşan dev bir koronun eşlik ettiği orkestra, şef ve besteci Musa Göçmen yönetiminde Cumhuriyet Bayramı’na özel şarkı, türkü ve marşlar ile katılımcılara coşkulu bir etkinlik sunacak.
Yapı Kredi bomontiada Avlu’da saat 19.00’da başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz.
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