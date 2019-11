Murat Daltaban, 'Meet Me At Dawn' ile Victoria and Albert Museum Koleksiyonuâ€™nda

Victoria and Albert Museum Tiyatro ve Performans Koleksiyonu için her yıl tüm İngiltere’den beş oyun seçiliyor. 'Meet Me At Dawn',Londra Arcola Theatre tarafından sezon programına dahil edilerek Ekim 2019’da Londra’da sahnelendi. Zinnie Harris’in kaleme aldığı, Murat Daltaban’ın yönettiği 'Meet Me At Dawn' adlı oyunda, Marianne Oldham ile Jessica Hardwick rol aldı. Oldham, oyundaki performansıyla Off-West End Award- The Offies Tiyatro Ödülleri’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ dalında adaylık kazandı. Londra seyircisi ve eleştirmenler tarafından yoğun ilgi gören 'Meet Me At Dawn' hakkında dört ve beş yıldızlı eleştiriler yayımlandı. Murat Daltaban ve 'Meet Me At Dawn', yakın zamanda 2019 yılının seçilmiş beş oyunundan biri olarak Victoria and Albert Museum arşivindeki yerini alacak.