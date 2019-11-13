Murat Daltaban, 'Meet Me At Dawn' ile Victoria and Albert Museum Koleksiyonuâ€™nda
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro yÃ¶netmeni Murat Daltabanâ€™Ä±n, Londra Arcola Theatre ev sahipliÄŸinde sahnelediÄŸi 'Meet Me At Dawn' oyunu, Victoria and Albert Museum Tiyatro ve Performans Koleksiyonuâ€™na seÃ§ildi.
Victoria and Albert Museum Tiyatro ve Performans Koleksiyonu iÃ§in her yÄ±l tÃ¼m Ä°ngiltereâ€™den beÅŸ oyun seÃ§iliyor. 'Meet Me At Dawn',ÂLondra Arcola Theatre tarafÄ±ndan sezon programÄ±na dahil edilerek Ekim 2019â€™da Londraâ€™da sahnelendi. Zinnie Harrisâ€™in kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, Murat Daltabanâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi 'Meet Me At Dawn' adlÄ± oyunda, Marianne Oldham ile Jessica Hardwick rol aldÄ±. Oldham, oyundaki performansÄ±yla Off-West End Award- The Offies Tiyatro Ã–dÃ¼lleriâ€™nde â€˜en iyi kadÄ±n oyuncuâ€™ dalÄ±nda adaylÄ±k kazandÄ±. Londra seyircisi ve eleÅŸtirmenler tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶ren 'Meet Me At Dawn' hakkÄ±nda dÃ¶rt ve beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± eleÅŸtiriler yayÄ±mlandÄ±. Murat Daltaban ve 'Meet Me At Dawn', yakÄ±n zamanda 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n seÃ§ilmiÅŸ beÅŸ oyunundan biri olarak Victoria and Albert Museum arÅŸivindeki yerini alacak.
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