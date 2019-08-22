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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
22.08.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Müjdat Gezen’den yeni müzikal

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Müjdat Gezen’den yeni müzikal

Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve rol alacağı “Eğlence Dünyası” adlı müzikal ekim ayında perdelerini açmaya hazırlanıyor. Müzikalde Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca annesiyle birlikte; Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur ve Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur da babalarıyla birlikte rol alacaklar.

Müzikalin kadrosunda Behzat Uygur, Cem Cücenoğlu, Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Selen Seyven, Buket Dereoğlu, Nazlı Mengi, Fide Köksal ve Aşık Nesimi gibi isimlerin yanı sıra, Yaşar Ayvacı, Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Nejat Uygur, Seran Bilgi ve Emre Özmen de yer alıyor. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal’ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de rol alırken, Melihat Gülses, Ayben Erman, Semiha Yankı ve Sevcan Orhan ise konuk ses sanatçıları olarak yer alacaklar.

Seyircisiyle TİM Show Center’da buluşacak olan müzikal, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak.

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