Müjdat Gezen’den yeni müzikal
Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve rol alacağı “Eğlence Dünyası” adlı müzikal ekim ayında perdelerini açmaya hazırlanıyor. Müzikalde Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca annesiyle birlikte; Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur ve Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur da babalarıyla birlikte rol alacaklar.
Müzikalin kadrosunda Behzat Uygur, Cem Cücenoğlu, Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Selen Seyven, Buket Dereoğlu, Nazlı Mengi, Fide Köksal ve Aşık Nesimi gibi isimlerin yanı sıra, Yaşar Ayvacı, Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Nejat Uygur, Seran Bilgi ve Emre Özmen de yer alıyor. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal’ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de rol alırken, Melihat Gülses, Ayben Erman, Semiha Yankı ve Sevcan Orhan ise konuk ses sanatçıları olarak yer alacaklar.
Seyircisiyle TİM Show Center’da buluşacak olan müzikal, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak.
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