Muhsin Ertuğrul mezarı başında anıldı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kurucusu, usta yönetmen, oyuncu, yazar, çevirmen Muhsin Ertuğrul’u, ölümünün 40’ıncı yıl dönümünde kabri başında andı.
Dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda yapılan anma töreninde; İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Müdür Yardımcıları Ceyhun Ünlü, Mehmet Karaosmanoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Kubilay Karslıoğlu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nu temsilen Didem Germen, sanatçılar Emin And, Uğurtan Atakan, Ümit Denizer, Hakan Güner, Caner Çandarlı, Can Kolukısa, Serdar Orçin, Selçuk Yüksel, Aslı Şahin, Onur Demircan, Şehir Tiyatroları çalışanları, tiyatro ve sinema sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve konuklar hazır bulundu. Törende, sırasıyla Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Emin And, Ümit Denizer, Aslı Şahin ve Selçuk Yüksel birer konuşma yaptı. Tören, Muhsin Ertuğrul’un sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.
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