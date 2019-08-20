Mudanya’nın kitap fuarı başlıyor
23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Mütareke Meydanı’nda, Uluslararası Göç ve Mültecilik temasıyla düzenlenecek olan Mudanya 1. Kitap Fuarı’na 65 yayınevi ve 55 yazar katılacak. Emre Kongar’ın onur konuğu olduğu fuarda 20 söyleşi başlığı bulunurken imza ve atölye etkinlikleri de yapılacak.
‘Oku-düşün-aydınlan’ sloganıyla düzenlenen fuarın ilk günü ‘Türkiye’nin Dış Politikası ve Mültecilik’ konusunu aralarında Prof.Dr. Emre Kongar ve eski dış işleri bakanı Murat Karayalçın’ın da bulunduğu konuşmacılar tartışacak. İkinci gün Arca Atay’ın moderatörlüğünde Bursa’da Ekoloji Mücadelesi başlığı konuşulacak. Fuarın ileri tarihlerinde ise siyasetten edebiyata, milli mücadelenin karakterinden göç, mübadele ve mültecilik krizine, ekonomiden basın özgürlüğüne kadar birbirinden çok farklı konularda söyleşi başlığı bulunuyor. Fuar boyunca ünlü ve uzman isimlerin katılımıyla çocuklara ve yetişkinlere yönelik drama, temizlik, yemek yapım, cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet konulu eğitim, karikatür gibi alanlarda atölyeler yapılacak. Aralarında siyasetçi, gazeteci ve şairlerin de bulunduğu yazarların imza günleri düzenlenirken 30 Ağustos günü saat 21:00’da Mor ve Ötesi grubu müzikseverlerle buluşacak.
Açıkhavada gerçekleşecek olan Mudanya’nın ilk kitap fuarı 15:00-23:00 saatleri arasında açık olacak.
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