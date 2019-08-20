Mudanya’nın kitap fuarı başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMudanya’nın kitap fuarı başlıyor
GeriKitap Sanat Mudanya’nın kitap fuarı başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
20.08.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Mudanya’nın kitap fuarı başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mudanya’nın kitap fuarı başlıyor

23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Mütareke Meydanı’nda, Uluslararası Göç ve Mültecilik temasıyla düzenlenecek olan Mudanya 1. Kitap Fuarı’na 65 yayınevi ve 55 yazar katılacak. Emre Kongar’ın onur konuğu olduğu fuarda 20 söyleşi başlığı bulunurken imza ve atölye etkinlikleri de yapılacak.

‘Oku-düşün-aydınlan’ sloganıyla düzenlenen fuarın ilk günü ‘Türkiye’nin Dış Politikası ve Mültecilik’ konusunu aralarında Prof.Dr. Emre Kongar ve eski dış işleri bakanı Murat Karayalçın’ın da bulunduğu konuşmacılar tartışacak. İkinci gün Arca Atay’ın moderatörlüğünde Bursa’da Ekoloji Mücadelesi başlığı konuşulacak. Fuarın ileri tarihlerinde ise siyasetten edebiyata, milli mücadelenin karakterinden göç, mübadele ve mültecilik krizine, ekonomiden basın özgürlüğüne kadar birbirinden çok farklı konularda söyleşi başlığı bulunuyor. Fuar boyunca ünlü ve uzman isimlerin katılımıyla çocuklara ve yetişkinlere yönelik drama, temizlik, yemek yapım, cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet konulu eğitim, karikatür gibi alanlarda atölyeler yapılacak. Aralarında siyasetçi, gazeteci ve şairlerin de bulunduğu yazarların imza günleri düzenlenirken 30 Ağustos günü saat 21:00’da Mor ve Ötesi grubu müzikseverlerle buluşacak. 

Açıkhavada gerçekleşecek olan Mudanya’nın ilk kitap fuarı 15:00-23:00 saatleri arasında açık olacak.

Mudanya’nın kitap fuarı başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Mudanya’nın kitap fuarı başlıyor
'Tuna Nehri ve Ülkeleri' konulu öykü yarışması için son katılım tarihi 9 EYLÜL
Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü kazananları belli oldu
Kadın yönetmenlerin ‘kısa’ları İstanbul’da