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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Mücellithaneler ve klişe atölyeleri

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
Mücellithaneler ve klişe atölyeleri

Yayınevleri geliştikçe ciltli kitaplar arttı, birçok yayınevi romanları ciltli yapmıştı. Ciltlerin de çeşitli cinsleri vardı, yapıştırma yapılan dayanıksızdı, dikişli iplik cilt uzun süre kalırdı...

Ciltli kitaplar alıyorsunuzdur. Ortaokuldayken hocam bize cilt öğrenmemiz için ders verdi. Ben cildi ilk olarak ilkokul kitabımda gördüm. Küçük teyzem Saadet Yazar, ilk okul alfabemi ciltletmişti. Cildin yapılışını öğrenmek için aile dostumuz olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Gökman’a gittim. O da beni kütüphanenin mücellidine gönderdi, nasıl yapıldığını öğrendim. Onun görevi, yeni gelen kitapların cildini yapmak, eskiyen ciltleri de onarmaktı.

Cilt için cilt bezi, karton, zamk kullanılıyordu. Gökman, Hürriyet Arşivi’nin de düzenleyicisiydi.
Değer Yayınevi’nin ortağı olduğumda Numune Mücellithanesi ile çalışırken cilt konusunda bir kitabın cildini değerlendirecek kadar bilgi sahibi oldum.

Yayıncılığın ilk yıllarında fazla sayıda ciltli kitaba rastlamadım. Yayınevleri geliştikçe ciltli kitaplar arttı.
Altın Kitaplar Yayınevi, Hürriyet Yayınları gibi birçok yayınevi romanları ciltli yapmıştı. Ciltlerin de çeşitli cinsleri vardı, yapıştırma yapılan dayanıksızdı, dikişli iplik cilt uzun süre kalırdı. Cildin üzerine bir de şömiz denilen mahfaza sarılırdı. Kitap reklamları verilirken ciltli, şömizli olduğu belirtilirdi. O, kitaba lüks bir görünüş verirdi.
Gazete ve yayın dünyasının vazgeçilmez bir unsuru da klişe idi. Fotoğraf ya da yayımlanacak malzeme bir kurşuna çekilir, bir tahtaya çakılırdı. Bazen yazılar biter, yeni gelen fotoğraf için klişe beklenirdi. Eski fotoğraflar iyi sonuç vermezdi. Teknolojinin nerden nereye geldiğinin tarihini yazarken klişeyi unutmamak gerekir.
Klişe dilimize öylesine yerleşti ki bilinenleri yazarken klişeleşmiş sözünü bugün çok kullanıyoruz.
Klişeler çoğu zaman soluk çıktığından yabancı yazarlar, devlet adamları konusunda yanlışlık sıkça yapılırdı. Çok eski ve yaşlı bir klişeciye, insanları karıştırdığını söylediğimizde, “Bizim okurlar ikisini de tanımıyor, ne fark eder” demişti.
Arşivi yönetmek, fotoğrafları seçmek bilgi isterdi. Cumhuriyet’in arşivinin başında ressam Elif Naci vardı. O aynı zamanda Topkapı Sarayı Müzesi’nin de müdür yardımcısıydı. Şık giyinen, hoşsohbet biriydi. Klişeler basıldıktan sonra çok güncelse saklanmazdı, fotoğraflar arşive giderdi.
‘Hatırlamak’ın amacını bir kez daha yineleyelim:
Elif Naci (1898-1987) D Grubu’nun kurucularındandı. Bir sergi açılacak kadar resmi bulunabilir mi?
Muzaffer Gökman’ın (1915-1996), içlerinde ‘Sedat Simavi/Hayatı ve Eserleri’, ‘Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası’, ‘Hüseyin Rahmi Gürpınar/Bibliyografya’, ‘Ahmet Rasim’in de yer aldığı yayımlanmış 36 kitabı var.

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
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