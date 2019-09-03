Muammer Karaca’da restorasyon başladı
TÜRK tiyatro tarihinde önemli yere sahip, 64 yıllık Muammer Karaca Tiyatrosu’nun restorasyon işlemlerine başlandı. Projenin 21 Şubat 2021’de biteceği öngörülüyor.
Kurucusu Muammer Karaca’nın da vefat ettiği yıl olan 1978’e kadar Muammer Karaca Tiyatrosu olarak kullanılan yapı, 1979’da İSKİ tarafından 10 yıl kadar kısmen kullanılmıştı. 1990 yılında tekrar tiyatro olarak kullanılmaya başlanan bina 1999 depremi sonrası sorunlu yapı olarak belirlenmiş ancak Dostlar Tiyatrosu 2012 yılına kadar burada perdelerini açmaya devam etmişti. 2012’de riskli bölge ilan edilerek tiyatronun faaliyeti durdurulmuş ve bina tamamen boşaltılmıştı.
680 GÜNDE TAMAMLANACAK
Tiyatro severlere, tarihi binanın restorasyonu için ihale açılacağına dair güzel haber şubat ayında geldi. İhale 11 Mart’ta yapıldı ve restorasyonun 680 günde tamamlanması öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta, yarım asırlık tiyatronun onarımına dönük işlemlerin başladığına dair açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.
İKİ SALON OLACAK
Bina, günümüze ulaşabilen özgün kısımları ile Beyoğlu sit alanının bir parçası olarak tanımlanıyor. Bu doku bütünlüğündeki rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleriyle, önemli kültür mirasının korunarak yaşatılması ve kentin de kültürel sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor. Yeniden yapılacak Muammer Karaca Tiyatrosu’nun tasarımı iki boyutlu olarak ele alındı. Bu bağlamda yapının kentli hafızasındaki yeri korunurken, bir yandan da günümüzün gereksinimlerini karşılaması ve çağın mimari anlayışına uyması amaçlanıyor. Toplam 440 kişilik olarak projelenen bina alt salon, üst salon ve iki fuayeden oluşacak.
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