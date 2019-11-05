Mozart’a adanmış bir gece
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 7 Kasım Perşembe akşamı İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te vereceği konserde, Mozart yapıtlarından bir seçki seslendirilecek. Piyanist Yeol Eum Son ve soprano Jay Yang’ın solist olacağı konserde BİFO’yu onursal şefi Gürer Aykal yönetecek.
20. yaşını kutlamaya devam ettiği yeni sezonunda geçtiğimiz ay Ray Chen solistliğinde ve Sascha Goetzel şefliğindeki konserle müzikseverlere merhaba diyen BİFO, sezonun ikinci konserinde Mozart yapıtlarından bir seçkiyi seslendirecek. BİFO’yu onursal şefi Gürer Aykal’ın yöneteceği konserde, Mozart’ın dehası bestecinin kültürüne büyük ilgi duyduğu ve hep ziyaret etmek istediği İstanbul’da yankılanacak. BİFO bu konserde, New York Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştığı çıkış konserinde ayakta alkışlanan, geniş ve seçkin repertuvarı ile dikkatleri toplayan piyanist Yeol Eum Son ile klasik ve romantik dönemlerin sevilen aryalarını yorumlayışı ile büyük beğeni toplayan soprano Jay Yang’e eşlik edecek. Konser öncesinde, 19.00 - 19.40 arasında İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’in Dolmabahçe Salonu’nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.
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