Mona Lisa sanal dünyada
HTC VIVE Arts, Louvre Müzesi’yle, sanal gerçeklik deneyimi olan ‘Mona Lisa: Camın Ötesi’ sergisini 24 Ekim tarihinde ziyarete açıyor. Kullanıcıyı içine alan yepyeni bir Mona Lisa deneyimi olan Louvre’daki sergi, sanat severlere Leonardo da Vinci’nin en ünlü başyapıtını daha önce hiç görülmemiş bir şekilde izleyebilmeleri için fırsat veriyor. Bu deneyime ayrıca dünyanın herhangi bir yerindeki tüm sanatseverler VIVEPORT aracılığıyla erişebilecek.
Yedi dakikalık sürükleyici deneyimin başlangıcında kullanıcılar, VR başlığı VIVE Cosmos aracılığıyla kendilerini Mona Lisa’nın her daim sergilenmekte olduğu Louvre’daki Salle des États salonunda buluyor. Kullanıcı ilk başta, tablonun önündeki seyirci kalabalığının arkasında kalıyor. Kalabalık, tablonun önünden ayrılınca izleyici, aradaki koruyucu cam ve çerçeve olmaksızın, eserle yüz yüze kalacak kadar tablonun yakınına getiriliyor. Da Vinci’nin şaheseriyle artık yalnız kalan seyirci, boya tabakasından görülen ahşap panelin dokusu da dahil olmak üzere bu ünlü yağlı boya tablonun en göz alıcı detaylarını ve eserin nasıl restore edildiğini yakından görebiliyor.
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