MoMA’da 400 milyon dolarlık tadilat arası
New York’un çağdaş sanat müzelerinden MoMA, 400 milyon doları bulacak tadilat ve koleksiyonunun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları nedeniyle 15 Haziran-21 Ekim tarihlerinde kapalı olacak.
New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) yaklaşık 400 milyon dolar tutması öngörülen ‘tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları’ kapsamında 15 Haziran-21 Ekim’de kapılarını sanatseverlere kapatacak. MoMA’dan yapılan açıklamaya göre; New York’un prestijli çağdaş sanat müzesi, 4 ay boyunca tadilat nedeniyle kapalı olacak.
Çalışmalar, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret edilen müzenin galeri ve koleksiyonlarını yenilemek ve büyütmek için yapılacak.
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