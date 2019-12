MoMa Direktörü Glenn D. Lowry: İstanbul en ilginç sanat merkezlerinden

BU yıl 18-19 Aralık tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski’nin saray binasında 20’ncisi gerçekleştirilecek olan Marka Konferansı’nda İstanbul konuşulacak. “Dünyanın değişen yeni sanat atmosferindeki İstanbul nereye konumlanacak” sorusuna yanıtların aranacağı konferansa katılacak isimlerden biri de New York’taki The Museum of Modern Art (MoMA) Direktörü Glenn D. Lowry. Dünya sanatına yön veren isimler listesinde ilk sıralarda bulunan Lowry, MoMA’nın kuruluş tarihi olan 1929’dan bu yana müzenin en uzun süreli yöneticisi unvanının sahibi. 2025 yılına kadar müzeyi yönetecek olan Glenn D. Lowry, dünyanın en çok kazanan sanat profesyonelleri arasında yer alıyor. Ünlü müzecinin sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

20 YIL ÖNCE ŞUBE AÇMAMA KARARI ALDIK

Günümüz sanat endüstrisinde markalaşma çok önemli ve bunun en önemli örneklerinden biri MoMA. Markalaşmanın koşulu nedir?

Markalaşma müzecilik dünyasında tartışmalı bir sözcük, zira misyon odaklı kurumların işleyiş biçimlerini tam olarak yansıtmayan, daha kurumsal bir yaklaşımı anıştırıyor. Ben markalaşmayı kimlik ve değerler bütünü olarak algılamayı tercih ediyorum. Kanımca bunun ön koşulu da söz konusu kurumun hedeflerinin ve misyonunun net olarak anlaşılması, neleri hayata geçirmeye hazır olduğunun, neleri ise yapmaması gerektiğinin net olarak bilinmesi.

Büyük müzelerin farklı ülkelerde şubeleri açılıyor. Siz bu fikre nasıl bakıyorsunuz?

20 yıldan fazla bir süre önce yurtdışında herhangi bir ‘şube’ ya da ‘uydu’ müze açmama kararı aldık. Bunun yerine, dünya çapında mevcut kardeş kurumlarla işbirliğimize odaklanarak, bilgiyi birlikte inşa edeceğimiz ve kaynakları paylaşabileceğiniz bir oluşuma gitmeyi yeğledik. Bu karar Japonya, Avustralya, Almanya, Fransa, Kore ve başka ülkelerle yaptığımız işbirliklerini son derece olumlu etkiledi.

27 TÜRK SANATÇI VAR

Sanat kurumları koleksiyon ve küratoryal seçimlerinde nelere dikkat etmeli?

Bir müzenin ne toplaması gerektiğini belirleyen tek bir faktör yok. Her müzenin kendine özgü ihtiyaçları ve öncelikleri var. Biz şimdi de uluslararası eser koleksiyonumuzu ve koleksiyonda temsil edilen gerek kadın gerekse Afrika kökenli Amerikalı sanatçıların sayısını arttırmaya odaklanmış durumdayız.

MoMA koleksiyonunda kaç Türk sanatçının eseri var? Bu seçimi neye göre yapıyorsunuz.

Aslı Çavuşoğlu, Hüseyin Bahri Alptekin, Kutluğ Ataman ve Halil Altındere de dahil olmak üzere şu anda koleksiyonumuzda 27 Türk sanatçının eserleri bulunuyor ancak ben bu sayının arttırılması konusunda son derece kararlıyım. Yıllar içinde Türkiye’de, özellikle İstanbul’da çok zaman geçirdim ve buranın dünyadaki en ilginç çağdaş sanat merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum. Türkiye’de harikulade müzeler, giderek büyüyen bir galeri ortamı, pek çok sayıda önemli koleksiyoner ve hepsinden önemlisi işleri dünya çapında bilinen ve kabul gören ciddi sayıda ilginç sanatçı mevcut.

KOMİTE KARAR VERİR

Bir eseri müze koleksiyonuna dahil ederken nasıl bir süreç izliyorsunuz? Kriterleriniz neler?

Resim ve heykel, fotoğraf, film, yeni medya ve performans, mimari ve tasarım, desen ve baskı olmak üzere altı küratöryel departmanımız var. Her departmanın mütevelli heyeti üyeleri ve müze dostlarından oluşan ayrı bir eser toplama komitesi mevcut. Küratörler olası eser alımlarını komiteye sunmak ve komite de bunları değerlendirerek oya sunmakla yükümlü. Alım kararı ise söz konusu sanatçının değeri, değerlendirmedeki eserin önem ve anlamı ile koleksiyona uygunluğu üzerinden belirleniyor.