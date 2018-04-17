Moda’nın kalemleri bir araya geliyor
Modalı yazarlar Buket Uzuner, İzel Rozental ve Can Gürses okurlarla bir araya gelecekler
18 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te Caddebostan Kültür Merkezinde, Moda Gönüllüleri’nin düzenlediği organizasyonda bir araya gelecek yazarların Moda semtiyle ilişkilerini konuşacakları panelin kolaylaştırıcılığını, yine bir Modalı, gazeteci yazar Berken Döner yapacak. Buket Uzuner, İzel Rozental ve Can Gürses panel sonrasında okurlarına kitaplarını imzalayacaklar.
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