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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
25.01.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Moda ve sanatı birleştiren performans

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Moda ve sanatı birleştiren performans

Multi-disipliner moda şovlarıyla adından söz ettiren Başak Cankeş, markası Bashaques'ın çarpıcı koleksiyon sunumlarının ardından bu kez 'The Truth' adını verdiği performans şovuyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Moda ve sanat gibi iki farklı disiplinin kesişme noktasında dikkat çeken işlere imza atan Başak Cankeş, 24 Ocak’ta Zorlu PSM’de izleyiciyle buluştu. THE TRUTH şovu kapsamında inovatif moda, performans sanatı ve el sanatlarını harmanlayan Cankeş, bizzat kendi tasarladığı senaryonun metaforik öğeleri sayesinde yeni dünya düzeninin toplumsal farkındalıklarımızı hızla değiştirmesine özeleştirel bir gönderme yaptı.

Bugüne kadarki koleksiyon sunumlarını belli hikayeler çerçevesinde sanatsal şovlara dönüştüren tasarımcı, THE TRUTH ile moda kavramının birçok farklı bileşeni nasıl birer kuklaya dönüştürdüğüne dikkat çekerken, moda şovlarının arka planında sarf edilen emeğin de altını çizdi. Toplamda 150 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen şovun kadrosunda gerçek makyaj artistleri, saç tasarımcıları, terziler, modelistler, atölye çalışanları ve 15 profesyonel tiyatrocunun yanı sıra, 40 kişilik bir gönüllü ekibi de yer aldı. Modanın dayattığı beden, cinsiyet, ırk ve yaş gibi kalıplaşmış normlara kafa tutan bu şovun senaryosu ve sanat yönetmenliğini de yine Başak Cankeş üstlendi.

Koleksiyonlarını bir sanat pratiğine çeviren ve sezonsuz tasarımlar yapan Başak Cankeş farklı disiplinlerden sanatçılarla yaptığı iş birliklerine bu kez de yenilerini ekledi ve Fırat Neziroğlu’nun yanı sıra, deri sanatçıları Afshin Zardin, Cihan Kaymaz, Murat Ateş’le çalıştı. THE TRUTH için geleneksel deri oyma sanatıyla üretilen yorgan, tablo ve 3000 metrelik deri ipten örülen bir elbiseye bu sanatçılarla birlikte imza attı. Titizlikle hazırlanan bu şovun tamamı boyunca karşınıza çıkan, gerçek ve sahte olan arasındaki tekinsiz ilişkiyi irdeleyen özgün desenlerin yer aldığı tasarımlarda süet ve derilere ağırlık verdi.

THE TRUTH isimli şovda bulunan tüm kostüm tasarımlarının deri sponsoru Sepiciler Deri olurken, JAB ve SAYDAM Tekstil ise kumaş sponsorluğunu üstlendi. Performans sırasında saç tasarımını yetenekli Makas ekibi, makyajları ise M.A.C.’in profesyonel makyaj artistleri gerçekleştirdi. Gülüm Erzincan ise şovda kullanılan maskelerin tasarımına ve sanatsal makyaja yön verdi. Plastik makyajlar ise Hüseyin Akgül imzasını taşıdı. Beş duyuya hitap eden şovun akılda kalıcı kokuları ise MG International Fragrance Company tarafından hazırlandı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve B’Event katkılarıyla düzenlenen THE TRUTH şovunun koreografisi Başak Cankeş ve aynı zamanda performans sanatçısı olan koreograf Ekin Bernay’a ait. Tüm koleksiyonun styling’ini ise Mert Yemenicioğlu üstlendi.

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