Misi’de Edebiyat Müzesi

Müzeler kenti olma yolunda hızla ilerleyen Nilüfer Belediyesi, Mübadele Müzesi ve Fotoğraf Müzesi’nin ardından Edebiyat Müzesi’ni kente kazandırdı. Edebiyat dünyasının en önemli isimlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda yazarın el yazması eserleri ve kişisel eşyalarının yer aldığı Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, düzenlenen törenle Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde açıldı.

Müzede, Behçet Necatgil'in el yazması şiiri, Yaşar Kemal'in şapkası, el yazmaları, Nazım Hikmet'in el yazması ve Sofya baskısı kitapları, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın gözlüğü, kalemi, çalar saati gibi çok sayıda değerli yazara ait kişisel eşya ve eserler yer alıyor. Müzenin mektup odasında Cemal Süreya’dan Rıfat Ilgaz’a, Attilla İlhan’dan Halet Çambel’e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması mektup dijital olarak sergileniyor. Müzede ayrıca kitap eskizleri, daktilolar ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalar da bulunuyor. Yaklaşık 600'e yakın kitabın yer aldığı müzede Boğaziçi Arşivleri ile yapılan iş birliği sonucu, bin 180 adet kataloglama girişi de gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı Fahri Aral, PEN 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan, Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanı Gökhan Cegizhan, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyelerinin yanı sıra Nebil Özgentürk, Metin Celal, Oya Uysal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yazar katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, müzeler kenti olma yolculuğunda üçüncü durağı hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. 1999 yılında Nilüfer’i kültür-sanat kenti yapma hedefi koyduklarını ve bu hedef doğrultusunda hızla ilerlediklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Bir hedef koymak ve bu yolda yılmadan ilerlemek herkesin harcı değildir. Bu inanmaktır. Nilüfer Belediyesi’nin üç temel hedefi, eğitim-bilim, kültür-sanat ve spor kenti olmaktır. Bu projeleri adım adım hayata geçiriyoruz. Türkiye’de tek bir yazara ya da isme adanan müzeler var. Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, yazın tarihine belge olan ve zamana aktarılan edebiyat dünyasının tüm izlerini bulacaksınız. Sözcüklerin, art arda dizilirken yaşamı anlattıkları, yaşam buldukları ve yaşama rehberlik ettikleri dünyamızda, zihnimizde iz bırakan cümleler burada, müzeyi gezenleri karşılayacak” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, Aral, Cegizhan ve Özcan’a Nilüfer’in sembolik anahtarını hediye etti. Başkan Bozbey ve beraberindekiler, açılışı yaptıktan sonra Ayşegül Özmen küratörlüğünde hazırlanan müzeyi gezdi.

Açılışa katılanlara günün anısına Aziz Nesin, Gülten Akın ve Vedat Günyol adına basılan özle pullar hediye edildi.

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi'nin ana salonunda;

Behçet Necatgil'in elyazması şiiri,, Yaşar Kemal'in şapkası, elyazmaları,

Nazım Hikmet'in elyazması ve imzalı kitapları, Sofya baskısı kitapları,

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın gözlüğü, kalemi, çalar saati ve elyazmaları,

Aziz Nesin'in kalemi ve elyazmaları, Doğan Hızlan'ın papyonu, gözlüğü ve elyazmaları, Talât Sait Halman'ın daktilosu ve elyazmaları,

Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Kemal, Fethi Naci, Cahit Külebi, İlhan Berk, Necati Cumalı, Edip Cansever, Melih Cevdet Anday,Vedat Günyol, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Orhan Pamuk, Ataol Behramoğlu, Gülten Akın, gibi pek çok yazar ve şairin elyazması mektup ve şiirleri, roman taslakları, defterleri, gözlük ve kalemleri kalıcı olarak sergilenmektedir .

Müzenin mektup odasında Cemal Süreyya, Rıfat Ilgaz, Tahsin Yücel, Sabahattin Kudret Aksal, Attilla İlhan, Mehmet H. Doğan, Memet Fuat,Rauf Mutluay,Halet Çambel ve Orhan Şaik Gökyay gibi pek çok yazarın 50 elyazması mektubu orijinal olarak ve toplamda 800 elyazması mektup dijital olarak sergilenmektedir.

Müzede toplamda 185 yazar ve şarin elyazmaları, kitap eskizleri, daktiloları ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyaları sergilenmektedir.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, Aral, Cegizhan ve Özcan’a Nilüfer’in sembolik anahtarını hediye etti. Başkan Bozbey ve beraberindekiler, açılışı yaptıktan sonra Ayşegül Özmen küratörlüğünde hazırlanan müzeyi gezdi.

Açılışa katılanlara günün anısına Aziz Nesin, Gülten Akın ve Vedat Günyol adına basılan özle pullar hediye edildi.