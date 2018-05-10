Miró İstanbul'da!
Yirminci yüzyılın en önemli sürrealist ressamlarından Joan Miró’nun 300’ü aşkın orijinal eserinden oluşan sergisi 'Joan Miró - Litografi ve Gravür' UNIQ Expo’da açıldı.
Yirminci yüzyılın en önemli sürrealist ressamlardan Joan Miró’nun eserleri dört yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de. Küratörlüğünü sanat tarihçisi Jean-Christophe Hubert’in üstlendiği ve Miró’nun 300’ü aşkın orijinal eserinden oluşan sergi 2 Aralık’a kadar görülebilir.
Miró imzalı sulu boyalar, baskı resimler, çizimler, kolajlar ve mektuplardan oluşan litografi ve gravür ağırlıklı en büyük grafik sanatı koleksiyonu olarak nitelendirilen sergide, aynı zamanda Jean-Christophe Hubert’in özel çabasıyla Miró’nun yakın arkadaşı Picasso’nun da 20 eseri bulunuyor.
Miró’nun eserlerini ürettiği litografi makinesi ve Palma de Mallorca’daki atölyesinin de bulunduğu Expo Joan Miró; sürrealizm, çocukluğun rolü, özgürlük, renkler, sanatçının eli, sadelik ve İspanya temalarında kurgulanıyor.
Çocukların sanatla tanışması ve sanata yaklaşabilmesi misyonuyla, belirlenen 40 eser ayrı bir bölümde çocukların göz hizasında olacak şekilde sergileniyor. Sergi boyunca gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ile çocukların Miró’yu tanıması ve sanata olan ilginin arttırılması hedefleniyor.
Resmin ötesine geçerek sanatı halkla buluşturan Miro’nun ilk kez tümüyle bir arada sergilenecek olan orijinal eserleri, 2 Aralık'a kadar sanatseverleri UNIQ Expo’da.
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