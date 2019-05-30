Minikler için ücretsiz festival kitabı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. sponsorluğunda, 11-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Bernard van Leer Vakfı’nın katkılarıyla bir çocuk kitabı yayımlanıyor. Yazar Göknil Özkök ve çizer Kıymet Ergöçen tarafından hazırlanan, yayın yönetmenliğini Burcu Ural Kopan’ın üstlendiği ‘Fanfar: Müzikli Bir İstanbul Masalı’ başlıklı kitap, sürükleyici hikâyesi, çarpıcı çizimleri, müzik aletlerini tanıtan resimli sözlüğü, uygulamalı bölümleri ve zengin içeriğiyle çocukları 47. İstanbul Müzik Festivali’nde bir maceraya çağırıyor.

Festival, ayrıca kitaba paralel olarak çocuklar için özel bir dinleme listesi de hazırladı. Hem kitaptan hem de internet sitesinden ulaşılabilen bu listeyle çocuklar, farklı dönemlerden klasik müzik bestecilerinin eserlerini keşfedebilecekler. Kitap, festival boyunca tüm festival mekânlarından, anlaşmalı kitabevlerinden ve İKSV Alt Kat’tan ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Kitapta, Lale ve Sinan adlı ikiz kardeşler, Müziklerin Efendisi ile Süreyya Operası’ndan Aya İrini’ye, oradan da Galata Kulesi Meydanı’na uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Müziklerin Efendisi, bu yolculukta Lale ve Sinan’a İstanbul Müzik Festivali mekânlarından üçünü gezdirirken, minik okurları çeşitli oyunlar aracılığıyla enstrümanlarla ve bestecilerle tanıştırıyor, kitabın sonunda yer alan resimli sözlük ise çocukların klasik müziğe dair kelime ve kavramları öğrenmesini destekliyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan ve ayrıca Braille alfabesiyle de basılan ‘Fanfar: Müzikli Bir İstanbul Masalı’ kitabı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Feyza Çorapçı’nın danışmanlığında hazırlandı. Kitapta ayrıca çocuklar için hazırlanmış etkinlikler ve resimli bir sözlük de yer alıyor.

Festivali Boyunca Ücretsiz Okuma Etkinlikleri ve Atölyeler

‘Fanfar: Müzikli Bir İstanbul Masalı’ kitabı, 47. İstanbul Müzik Festivali öncesi ve sırasında birçok ücretsiz okuma etkinliği ve atölyede çocuklarla buluşacak. Etkinlikler için rezervasyon.iksv.org adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

- 31 Mayıs Cuma 11.00, İKSV Alt Kat

- 13 Haziran Çarşamba 15.30, Süreyya Operası

- 15 Haziran Cumartesi 12.00, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi

- 20 Haziran Perşembe 16.00, Aya İrini Müzesi Öv Avlusu

- 21 Haziran Cuma 14.00, İKSV Alt Kat

- 29 Haziran Cumartesi 12.00, Galata Meydanı

Festival sırasında Süreyya Operası, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi ve Aya İrini Müzesi ön avlusunda kitabın yazarı Göknil Özkök’ün yanı sıra sürpriz konuk ve müzisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz okuma etkinliklerine tüm yaş gruplarından çocuklar ve aileler rezervasyon yaptırarak katılabilir. İKSV Alt Kat’taki atölye çalışmaları ise 4-8 yaş grubuna yönelik olarak gerçekleştirilecek ve 20 kişilik kapasiteyle sınırlı olacak. Kitap ve ücretsiz etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi için altkat@iksv.org adresine yazabilirsiniz.