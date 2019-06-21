Minik ressamlar hayallerini çizdi
“Hayallerini Çiz” temasıyla 38’inci kez düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda dereceye giren minikler ödül aldı.
Bu yıl “Hayallerini Çiz” temasıyla 38’inci kez düzenlenen yarışmaya Almanya, KKTC ve Türkiye’den 35 binden fazla resim katıldı. Jüri değerlendirmesinin ardından ödüle layık görülen 14 minik ressam, Ödül Töreni’nde bir araya geldi. 20 Haziran’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törende ödüllerini alan çocuklar arasından 3 öğrenci bir yıllık eğitim bursu kazandı. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Yaşar Holding Yöneticileri, Pınar Resim Yarışması jüri üyeleri ile İzmir halkı katıldı. Ödül töreninde konuşan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, ‘Bugüne kadar 4 milyona yakın çocuğun katıldığı Uluslararası Pınar Resim Yarışması’nı 38 yıldır hiç ara vermeden gerçekleştirdik. Çocuklarımız için sanat, eğitim ve spor alanındaki birçok projeyi destekledik. 32 yıldır Pınar Çocuk Tiyatrosu ile üç milyondan fazla çocuğumuzla buluştuk. 20 yılı aşkın süredir başta basketbol olmak üzere sporu destekliyoruz. 38 yıldır ilköğretim çağındaki çocuklarımıza yönelik Pınar Resim Yarışması’nı aralıksız olarak gerçekleştiriyoruz. Çocukların sanatsal gelişimlerine, özgüven ve sezgilerinin gelişmesine katkı sağlayan resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. Araştırmalar bizlere gösteriyor ki; resim sayesinde çocuklar düşünce, duygu ve beklentilerini özgürce ifade edebiliyor. Bu yıl “Hayaliniz Çiz” temasıyla Türkiye ve yurtdışından binlerce çocuğun hayal dünyasına tanıklık ettik. Hayalini Çiz temalı Pınar Resim Yarışması’na bu yıl Türkiye, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sosyal Medya ve Özel Eğitim Uygulama Okulları’ndan 35.496 resim ve 1.466 okul katılım gösterdi. Şu an burada 14 çocuğumuz ve aileleri bizimle. Özellikle belirtmek istiyorum ki çocuklar tarafından gönderilen tüm resimler geniş bir hayal gücünün ürünüydü. Bu yüzden de yarışmamıza katılan her çocuğun resmi bizim için çok değerli” dedi.
38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Başkanı Prof. Mümtaz Sağlam ise “ Çocuklar resim hayatlarına devam etse de etmese de daha sağlıklı büyümeleri, hayata entegre olmaları ve daha kültürlü hale gelmeleri için resim çok önemli. Resimlerin hepsinde güneş var, gülen yüzler, el ele tutuşan insanlar var. Bu güzel mutlu, iyimser ve barış dolu hayallerinin devam etmesini ve sanatın iyileştirici gücünün hepimizi kucaklamasını diliyorum.” diyerek tüm minik ressamları tebrik etti. Yarışmanın kazananı 14 minik ressam aileleriyle beraber İzmir’de ağırlandı. Minikler Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi ve Aquarium başta olmak üzere İzmir’i gezerek 2 gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Sergi, 28 Haziran’a kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.
38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Başkanı Prof. Mümtaz Sağlam ise “ Çocuklar resim hayatlarına devam etse de etmese de daha sağlıklı büyümeleri, hayata entegre olmaları ve daha kültürlü hale gelmeleri için resim çok önemli. Resimlerin hepsinde güneş var, gülen yüzler, el ele tutuşan insanlar var. Bu güzel mutlu, iyimser ve barış dolu hayallerinin devam etmesini ve sanatın iyileştirici gücünün hepimizi kucaklamasını diliyorum.” diyerek tüm minik ressamları tebrik etti. Yarışmanın kazananı 14 minik ressam aileleriyle beraber İzmir’de ağırlandı. Minikler Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi ve Aquarium başta olmak üzere İzmir’i gezerek 2 gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Sergi, 28 Haziran’a kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.
KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
Güney Doğu Anadolu Bölgesi
Nupelda Önel / Batman / Hürriyet Ortaokulu
Ege Bölgesi
Naz Bilgiç / İzmir / MEB Özel Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursu
Marmara Bölgesi
Muhammed Sayid Özen / İstanbul / Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu
İç Anadolu Bölgesi
Umut Efe Mutlu / Ankara / Beytepe İlkokulu
Akdeniz Bölgesi
Rüzgar Ç. Erten / Antalya / TED Antalya Koleji
Karadeniz Bölgesi
Nehir İpek / Samsun / Malazgirt İlkokulu
Doğu Anadolu Bölgesi
Merve Şahin / Malatya / Yaygın Ortaokulu
Sosyal Medya
Seçil Berber / Bursa / Abdurrahman Vardar Ortaokulu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Gülderen Özeral / Kıbrıs / Yakındoğu İlkokulu
Almanya
Myuzhde Sabeva / Berlin / Wedding Grundschule
Türkiye’deki Özel Eğitim Ve Uygulama Okulları
Soner Turgut / Karabük / Yaşama Sevinci Özel Eğitim Ortaokulu
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan 1 yıllık eğitim bursu kazananlar
Nupelda Önel / Batman / Hürriyet Ortaokulu
Umut Efe Mutlu / Ankara / Beytepe İlkokulu
Merve Şahin / Malatya / Yaygın Ortaokulu
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