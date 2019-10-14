Mine Sanat Galerisi 35. yaşını kutluyor
Mine Sanat Galerisi, 35. yılına gireceği bu sezonda özel bir proje ile Antonina Sanat Galerisi’nde yeni sanat sezonuna başlıyor. Sergide, 1980’ler Türkiyesinde çağdaş sanata sevgi ve inançlarıyla, çağdaş çizgideki Mine Sanat Galerisi’ne güven duyarak koleksiyon yapmaya başlayan Alman kökenli Dagmar Göğdün - eşi Doğuş Holding ve Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi merhum Sadi Göğdün ve Ecz. Ayla Uluhan - eşi Av. Sabit Uluhan’a ait eserler yer alıyor.
Mine Sanat Galerisi’nin 35. yıl sergileri kapsamında oluşturduğu bu özel projede yer alan koleksiyonlarda; John Adelman, Erol Akyavaş, Özdemir Altan, Mustafa Altıntaş, Şemsi Arel, Hale Arpacıoğlu, Mustafa Ata, Tomur Atagök, Ferruh Başağa, Alp Batu, Bubi, Cihat Burak, Zahit Büyükişliyen, Adnan Çoker, Tanju Demirci, Cevat Dereli, Burhan Doğançay, Devrim Erbil, İnci Eviner, Eren Eyüboğlu, Güngör İblikçi, Balkan Naci İslimyeli, Ergin İnan, Asım İşler, Zeki Faik İzer, Nur Koçak, Hayati Misman, Zühtü Müridoğlu, Zekai Ormancı, Ahmet Özel, Güngör Taner, Süleyman Saim Tekcan ve Şenol Yorozlu’ya ait çalışmalar yer alıyor. Dagmar-Sadi Göğdün & Ayla-Sabit Uluhan Koleksiyon Sergisi’nin açılış kokteyli 15 Ekim 2019, Salı Günü, Saat 18.00’de, Antonina Sanat Galerisi’nde yapılacaktır. Sergi 30 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilir. Tüm sanatseverler davetlidir.
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