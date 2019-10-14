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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Mine Sanat Galerisi 35. yaşını kutluyor

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Mine Sanat Galerisi 35. yaşını kutluyor

Mine Sanat Galerisi, 35. yılına gireceği bu sezonda özel bir proje ile Antonina Sanat Galerisi’nde yeni sanat sezonuna başlıyor. Sergide, 1980’ler Türkiyesinde çağdaş sanata sevgi ve inançlarıyla, çağdaş çizgideki Mine Sanat Galerisi’ne güven duyarak koleksiyon yapmaya başlayan Alman kökenli Dagmar Göğdün - eşi Doğuş Holding ve Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi merhum Sadi Göğdün ve Ecz. Ayla Uluhan - eşi Av. Sabit Uluhan’a ait eserler yer alıyor.

Mine Sanat Galerisi’nin 35. yıl sergileri kapsamında oluşturduğu bu özel projede yer alan koleksiyonlarda; John Adelman, Erol Akyavaş, Özdemir Altan, Mustafa Altıntaş, Şemsi Arel, Hale Arpacıoğlu, Mustafa Ata, Tomur Atagök, Ferruh Başağa, Alp Batu, Bubi, Cihat Burak, Zahit Büyükişliyen, Adnan Çoker, Tanju Demirci, Cevat Dereli, Burhan Doğançay, Devrim Erbil, İnci Eviner, Eren Eyüboğlu, Güngör İblikçi, Balkan Naci İslimyeli, Ergin İnan, Asım İşler, Zeki Faik İzer, Nur Koçak, Hayati Misman, Zühtü Müridoğlu, Zekai Ormancı, Ahmet Özel, Güngör Taner, Süleyman Saim Tekcan ve Şenol Yorozlu’ya ait çalışmalar yer alıyor. Dagmar-Sadi Göğdün & Ayla-Sabit Uluhan Koleksiyon Sergisi’nin açılış kokteyli 15 Ekim 2019, Salı Günü, Saat 18.00’de, Antonina Sanat Galerisi’nde yapılacaktır. Sergi 30 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilir. Tüm sanatseverler davetlidir.

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