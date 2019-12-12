Mine Özgüzel’le edebiyat terapi: ‘Aykırı Aşk’

Kişiliğini, bugün ‘olduğu kişi’ye dönüşmesini, mesleğinde uzmanlaştığı alana yönelmesini sağlayan şeyin edebiyat, özellikle de varoluşçu edebiyat olduğunu söyleyen Mine Özgüzel, ilk kitabı ‘Edebiyat Terapi - Yoksunluktan Varoluşa’yla 26 Aralık Perşembe akşamı 19.00’da Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’ne konuk oluyor. ‘Yaratıcı Psikoloji / Aykırı Aşk’ konulu söyleşinin moderatörü ise yazar Nilüfer Kuyaş.

“Okumak özgür bir düştür ve bu özgürlük ruhsal yapının en derin, en karanlık noktalarına giderek değişimi, gelişimi gerçekleştirir ve okuyan insan giderek artan bir duyarlılığa kavuşur” diyen Mine Özgüzel, kitabında ele aldığı yazarların sadece hayat hikâyelerini aktarmıyor; onların edebiyata, insanlığa, bizatihi kendisine kattıklarını hem bir edebiyatçı ve psikolog uzmanlığı ve nesnelliğiyle hem de en öznel biçimde kendi hayatı çerçevesinde yorumluyor.

Peki, kim bu yazarlar? Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Jean-Paul Sartre, Kafka, Stefan Zweig, Dostoyevski, Albert Camus, André Gide ve Simone de Beauvoir.

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Asmalı Mescid Mahallesi, Yemenici Abdüllatif Sokak, 1 Beyoğlu

Katılım kayıt link’i: http://kiraathane.com.tr/sezon-programi/2019-12-26-edebiyat-terapi-yoksunluktan-varolusa