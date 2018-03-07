Mimar Sinan Genim'e Beyoğlu nişanı

BEYOĞLU Belediyesi, Çağdaş Türk mimarisinin önemli ve etkin temsilcilerinden Dr. mimar Sinan Genim’in ‘Beyoğlu’nda 6 Yapı 6 Öykü’ sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında Beyoğlu Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile mimar Sinan Genim’e Türk mimarisine kazandırdığı eserlerden dolayı ‘Beyoğlu Nişanı ve Üstün Hizmet Beratı’ verildi. Genim’e “Beyoğlu Nişanı ve Üstün Hizmet Beratı’nı Başkan Demircan takdim etti. Beyoğlu’nun değerlerine katkıda bulunan kurum ve kişilere sembolik bir teşekkür niteliği taşıyan Beyoğlu Nişanı’nın ilki ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’e, ikincisi ise ünlü ressam Devrim Erbil’e verilmişti.



Mimar Sinan Genim törende, Beyoğlu Nişanı’nın takdim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip “Ülkemizde ne yazık ki böyle şeyler ‘Ne de olsa işini yapıyor’ diye akla gelmez. İşini yapan insanları bu şekilde teşvik etmek iyi bir şey. Gelecek kuşakların bu işlere daha gönülden sarılmasına vesile olur” diye konuştu.



‘6 YAPI 6 ÖYKÜ’

‘Beyoğlu’nda 6 Yapı 6 Öykü’ sergisi ile Sinan Genim’in Beyoğlu yerleşkesine kazandırdığı; Karaköy Fransız Geçidi (1978-1994), Pera Müzesi (2002-2005), İstanbul Araştırmaları Enstitüsü(2004-2005), Okmeydanı Okçular Tekkesi (2005-2012), Galatasaray Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi (2005-2011), Narmanlı Han (2014-2017) aşamaları gözler önüne seriliyor.



Sergi, 8 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.