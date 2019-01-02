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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ÖZLEM KARAHAN / ozz.karahan@gmail.com
02.01.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Milli Mücadele’nin esirleri neler yaşadı?

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Milli Mücadele’nin esirleri neler yaşadı?

Cemalettin Taşkıran, yeni baskısı yapılan ‘Milli Mücadele’de Türk ve Yunan Esirler (1919 - 1923)’ adlı eserinde resmi belgelere dayanarak, Türkiye ve Yunanistan’daki esir kamplarında yaşananları gözler önüne seriyor.

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgali, Türk halkının Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşacak bir direnişi ve mücadeleyi beraberinde getirdi. 1919 ile 1923 yılları arasında ülkenin dört yanında direnişler sürerken, tarih anlatılarında çoğu kez unutulan bir başka mücadele ve direniş de esirler konusunda vuku bulmaktaydı. Özellikle Yunanistan ve Türkiye arasında, esirler konusu savaşın sürmekte olduğu her an gündemde kalmış, birçok sivil toplum kuruluşu ve dünyanın saygın örgütlerinin de sık sık dahil olmasıyla, savaş kadar kritik süreçler yaşanıyordu. Daha önce de Milli Mücadele ile ilgili eserlerinin yanı sıra ‘Çabalarım’, ‘Balkanlarda İzlerimiz’, ‘Ölüme Yürüyüş’ ve daha birçok tarihi araştırma kitabı okurla buluşan akademisyen, araştırmacı ve yazar Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, 2005 yılında yayımlanan ‘Milli Mücadele’de Türk ve Yunan Esirler (1919 – 1923)’ adlı eseriyle bir kez daha tarih okurlarının karşısında.

Eser ilk olarak 2005 yılında yayımlanmıştı. Bu yeni baskıda yazar yeni bilgiler ve gözden geçirilmiş metinleri bir araya getiriyor ve Milli Mücadele sürerken, iki ülkenin esirlerinin o zamanki durumlarını, belgelere dayanarak açıklıyor. Üç yılı aşkın süren araştırmaları boyunca Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı belgelerinin yanı sıra konuyla ilgili kaleme alınmış birçok araştırmadan da faydalanıyor. Başından sonuna Milli Mücadele sırasında iki tarafın esirlerinin sağlıktan beslenmeye, barınmadan giyinmeye uğradıkları muamelenin incelendiği bu eser, bir millet olarak seferber olan, tabiri caizse ‘küllerinden doğan’ Türk halkının, askeri ve sivilleriyle de Yunan esir kamplarında vahşeti anbean yaşadıklarını ortaya koyuyor.

Haftalarca hatta aylarca yemek verilmeyen, içme suyuna hasret bırakılan, yıllarca güneş görmeyen ya da tersine çatısı olmayan yerlerde, oldukça insanlık dışı koşullarda verdikleri yaşam mücadelesine türlü hakaret ve şiddet eklenen Türk esirlerinin uğradıkları bu muameleler ve bunlara karşı Türkiye’nin yanı sıra dünya kamuoyunun mücadeleleri, detaylarıyla anlatılıyor. Peki, Yunanistan’daki Türk asker ve sivil esirlere bu kadar insanlık dışı muameleler yapılırken, Türkiye, sahip olduğu on binlerce Yunan esire nasıl muamele ediyordu? Bu sorunun yanıtları da yine yorumdan uzak, resmi belgeler ışığında veriliyor.

 

MİLLİ MÜCADELE’DE TÜRK VE YUNAN ESİRLER (1919 - 1923)

Milli Mücadele’nin esirleri neler yaşadı

Cemalettin Taşkıran
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018
336 sayfa, 28 TL.

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