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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
ÖMER ERBİL
17.07.2018 - 01:14, Son Güncelleme:

Metruk surlar yenileniyor

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Metruk surlar yenileniyor

Beş yıl önce Sarai Sierra cinayetiyle gündeme gelen Topkapı Sarayı’nın etrafındaki metruk durumdaki surlar restore ediliyor.

Topkapı Sarayı’nı deniz tarafından çevreleyen ve uzun yıllardır çöplük gibi kullanılan tarihi surların restorasyonu başladı. Yanından geçmeye korkulan surlarda cinayet işlenmişti.

Topkapı Sarayı’nı çevreleyen Sur-u Sultani surlarının deniz tarafında restorasyona başlandı. Birkaç yıl önce Sarai Sierra cinayetinin de yaşandığı, madde bağımlıları ve evsizlerin mekan edindikleri metruk surlar için Kültür ve Turizm Bakanlığı 25 milyon lira harcayacak. Kara tarafındaki surların restorasyonu için de 14 milyon lira harcanmıştı. ABMA İnşaat Şirketi tarafından kazanılan ihale sonucunda restorasyonun 650 günde tamamlanması bekleniyor. Restorasyon kapsamında İncili Köşk de yer alıyor.

Metruk surlar yenileniyor

Uzun yıllardır restorasyon görmeyen tarihi surlar Topkapı Sarayı Müzesi’nin güvenliğini de tehdit ediyordu. Demiryolu hattının hizmet dışına çıkması ile birlikte bölge ıssız ve ürkütücü hale gelmişti. Fotoğraf çekmek için bölgede yürüyüş yapan Amerikalı turist Sarai Sierra’nın öldürülmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon için o dönemde düğmeye bassa da bütçe yetersizliği nedeniyle işlemler bir türlü tamamlanamamıştı.

Metruk surlar yenileniyor

KASIM 2019’DA BİTECEK

Bu surların restorasyon, elektrik, peyzaj alt yapı hizmetleri işinin yapılması için gerçekleştirilen ihaleyi ABMA İnşaat Restorasyon şirketi 25 milyon 150 bin lira bedelle aldı. Restorasyonun Kasım 2019’da teslim edilmesine karar verildi.

Kültür Bakanlığı Sur-u Sultani olarak nitelendirilen Topkapı Sarayı’nı çevreleyen surların üç etap halinde restorasyonunu yaptırıyor. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylandı. Projelerin onaylanmasını müteakip yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki Sur-u Sultani’nin restorasyonu için çalışmalar hızlandı. Kara surları için bakanlık 14 milyon lira harcadı.

Metruk surlar yenileniyor

BİZANS’TAN MİRAS

İstanbul fethedildiğinde, Fatih Sultan Mehmet tarafından; Marmara Sahil Surlarını karadan birleştiren ve yarımada ucunu bir üçgen şekline sokan, Antik Byzantion’un tüm bölgesini kapatan, ‘Sur-u Sultani’ veya ‘Sultaniye’ suru yaptırılmıştı. 1478 yılında inşa edilen ‘Sur-u Sultani’, ‘Deniz Surları’, Ahırkapı’dan başlayarak, Sirkeci İstasyonu civarında bugün mevcut olmayan Yalı Köşküne kadar devam ederek “Marmara Sahil Surları” adını alıyor. Burada, yine Ahırkapı’dan başlayıp, karadan devam ederek, Topkapı Sarayı’nı çeviren Fatih Devri suruyla (Sur-u Sultani) birleşir. Surlar 28 kule ile desteklenmiş olup, Demir Kapı, Bab-ı Hümayun, Otluk Kapı olarak adlandırılan 3 büyük kapı ve 3 küçük kapı ile 70 hektar büyüklüğündeki saray alanına giriş sağlanır. Uzun yıllardır restorasyon görmeyen surlar pek çok noktada metruk haldeydi.

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