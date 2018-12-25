Metin Sözen’e ‘Büyük Şükran’ ödülü
Mimar Prof.Dr. Metin Sözen, Sonsuz Şükran Köyü Derneği’nce düzenlenen gecede, 'Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü’nün sahibi oldu.
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Mimar Prof.Dr. Metin Sözen, Sonsuz Şükran Köyü Derneği’nce düzenlenen gecede, 'Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü’nün sahibi oldu. Sözen’e ödülü, Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen özel gecede takdim edildi. Geceye kültür sanat, medya ve akademik camiadan çok sayıda önemli isim katıldı. Konuşmasında her şeyin sayısal ve yığınsal olmadığının altını çizen Prof. Sözen, "Bilinç ve kimlik toprağa bastığın yerin senin olduğunun işaretidir. Şunu da biliyorum ki gelecek kuşaklar adına sorumluluklarımızın olduğunu ben gece gündüz onları yarınlara nasıl taşıyacağımızı düşünmekten uykusuz kalıyorum. Bizim kuşaklar ne olur uykusuz kalınız. Geleceğin çocukları ortada kalmamalı" dedi.
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