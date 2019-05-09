‘Meşrutiyet’te aşk başkadır

Galiba aşk her koşulda kendini buluyor. İster savaşta, ister kalkışma dönemlerinde ya da ekonomik krizde... Merve Küçüksarp’ın dördüncü romanı ‘Yasaklar Şehrinde Aşk’ da tam bu noktaya dikkat çekiyor. İkinci Meşrutiyet’in ilanından 31 Mart Vakası’na kadar geçen dönemde İstanbul’da yaşanan siyasi olaylar ve sıkıntılar aşkların hatta aşk üçgenlerinin doğmasına engel olamıyor. Hatta kitap, Osmanlı’da Müslüman kadınlarla gayrimüslim kadınlar arasındaki yaşam farkına da ışık tutmayı başarıyor.

Merve Küçüksarp, aslında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu. Ancak, edebiyata ve kitaplara olan merakı onu bambaşka bir serüvenin kahramanı yapmış. İstanbul Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans yaparken Vatan gazetesinde kültür sanat üzerine röportajlar yapmaya, yazılar yazmaya başlamış. Tarihe, kadın hikâyelerine tutkusu onu kitaplara yönlendirmiş. İlk romanı ‘Körkütük’ 2012 yılında, ikinci romanı ‘Ab-ı Hayat’ 2014 yılında ve 1922 İzmir yangınını anlattığı ‘Hazan Vakti’ de 2016 yılında yayımlanmış. Son kitabı ‘Yasaklar Şehrinde Aşk’ ise mart ayında Epsilon Yayınları’ndan okurla buluştu.

Roman bugünün İstiklal Caddesi dönemin Cadde-i Kebir’inde güzeller güzeli bir kadının kendini kovalayanlardan kaçışıyla başlıyor. O esnada herkes bugün bile her türlü kutlama ve protestoda değerini yitirmemiş İstiklal Caddesi’nde İkinci Meşrutiyet’in ilanını kutlayanlarla dolup taşıyor. Kitap, arka planında Osmanlı’nın parlamenter sistemle ilk tanışması olan İkinci Meşrutiyet’in ilanından sorumlu İttihak ve Terakki Partisi’nde geçen ayak oyunlarını, planları, gizli görüşmeleri ve sistemden rahatsız olanların sürüklediği 31 Mart Vakası’nı anlatıyor.

Romanın merkezi ise aşk tabii ki. Kaçırılarak Harem’de cariye yapılan, ardından yaşlı bir paşa ile evlendirilerek zorla Ayla olan Amelya’nın yeniden gayrimüslim Amelya olarak hayatta kalma çabası ve diğer kadınlar için mücadelesi ilham verici. Amelya, özgürlüklerine düşkün ve Müslüman kadınların haksızlığa uğramasına karşı dönemin sürdürülen kadın mücadelesinin ön saflarında yer alıyor. Hatta öyle ki Amelya kitapçıda çalışarak kendi geçimini sürdürürken geceleri bir lokalde şarkıcılık yaparak kazandığı parayı bu mağdur kadınlara harcıyor. Halit Fikret ise Amelya’ya kör kütük âşık. Ama yakın arkadaşı Necdet’i de unutmayalım... Bir de Refik ve Nihan Hanım var ki onların aşk hikâyesi de ayrı bir roman olacak kadar entrikalar içeriyor.

YASAKLAR ŞEHRİNDE AŞK

Merve Küçüksarp

Epsilon Yayınevi, 2019

328 sayfa, 25 TL.