Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Nursel Duruel'in

Türkiye ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) girişimiyle 2007 yılında başlayan Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün 13’üncüsü düzenlendi. Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak adına aralıksız düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek edebiyat ödülünün bu yılki sahibi Yazar Nursel Duruel oldu. Bu yıl Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Değerlendirme Kurulu; Celâl Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı’dan oluştu. Ödülünü Duruel'e MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO eski Meclis Başkanı ve Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer ile birlikte takdim etti.

Ödülünü almasının ardından yaptığı konuşmasında Nursel Duruel, "İlk kez ödül almıyorum. Aldığımdan çok daha fazla seçici kurullarda görev alarak ödül verilmesine katkı sundum. Ancak buradaki ödül bana çok farklı geldi, çok heyecanlandım. Çünkü niteliği çok farklı ve anlamlı" değerlendirmesini yaptı. Kent adına verilen tek ödül olduğunu hatırlatan Duruel, "Bu ödülün başka kentlere de örnek olmasını dilerim. Umarım Mersin Kenti Ödülü de gelecek kuşaklara doğru sürer gider" dedi. Bu ödül ile Mersin'in başka kentlerle diyaloğunu artırdığına da dikkat çeken Duruel, "Ödül aracılığıyla başka kentlerden edebiyatçılar topluca Mersin'e geldik. Giderken de Mersin'den esintilerle, buradan aldığımız ilhamla ayrılacağız. Böyle bir ödül düşüncesini oluşturanlara ve günümüzde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ödülü veren kurum ve Türkiye'de tek olma özelliğinin çok kıymetli olması kadar, geçmişte ödül verilen kişiler de benim için ayrıca önemli. Bu yıl Bursa'da Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ilk edebiyatçı Nezihe Meriç yılıydı. Ben de bu çalışmada danışman olarak görev aldım. Bir yıl boyunca Nezihe Meriç'i çalışmamın ardından kendisiyle aynı ödülü bugün paylaşıyor olmam beni ayrıca heyecanlandırdı." dedi.