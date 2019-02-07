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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
07.02.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'ndan film müzikleri konseri

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Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'ndan film müzikleri konseri

İstanbul Film Müzikleri Orkestrası (İFMO) kurucusu ve şefi Kerem Esemen'in yöneteceği konserde aşk konulu seçmelerin de yer alacağı, unutulmaz sinema filmlerinin müzikleri seslendirilecek.

Film Müzikleri beste ve yapım çalışmaları da bulunan Şef Kerem Esemen’in yöneteceği konserde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın seslendireceği filmlerin görüntüleri perdeye yansıtılacak. Kerem Esemen, 14 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek "Sevgiliye Sürpriz" adlı konseri yönetmesi için özel olarak davet edildi. Konser Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda izleyiciyle buluşacak.

Kerem Esemen kimdir?
Berlin’de yaşayan sanatçı, müzik eğitimine, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada flüt ile başladı, ardından klasik gitar eğitimi aldı. 2006’da, London College of Music Flüt ve Müzik Teorisi sınavlarında yüksek başarı derecesi elde etti. Ayrıca orkestra şefliği eğitimine, İTÜ MİAM’da Kanadalı şef Ivan Arion Karst ile devam etti. 2007’de İstanbul Film Müzikleri Orkestrası - İFMO’yu kurdu. İFMO ile unutulmaz filmlerin görüntüleri eşliğinde senfonik müziklerini seslendirdiği birçok konser gerçekleştirdi. Film müziği besteleme ve yapımı çalışmalarına da ağırlık veren Kerem Esemen, orkestra şefi ve sanat yönetmenliğini üstlendiği, Feridun Emre Dursun’un bestelediği “Denize” (To The Sea) adlı film, 2016 Uluslararası Largo Film Festivali’nde “En iyi Film Müziği” ödülüne layık görüldü. “La Vita e Bella” filminin İFMO kaydı Hollywood yapımı “What Would You Have Done?” isimli belgeselde ek müzik olarak yer aldı.
Kerem Esemen, müzik kariyerinin yanı sıra İTÜ Geomatik Mühendisliği Lisans ve İTÜ Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Yüksek Lisans mezunu olup bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.

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