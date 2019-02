Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'ndan film müzikleri konseri

Film Müzikleri beste ve yapım çalışmaları da bulunan Şef Kerem Esemen’in yöneteceği konserde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın seslendireceği filmlerin görüntüleri perdeye yansıtılacak. Kerem Esemen, 14 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek "Sevgiliye Sürpriz" adlı konseri yönetmesi için özel olarak davet edildi. Konser Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda izleyiciyle buluşacak.

Kerem Esemen kimdir?

Berlin’de yaşayan sanatçı, müzik eğitimine, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada flüt ile başladı, ardından klasik gitar eğitimi aldı. 2006’da, London College of Music Flüt ve Müzik Teorisi sınavlarında yüksek başarı derecesi elde etti. Ayrıca orkestra şefliği eğitimine, İTÜ MİAM’da Kanadalı şef Ivan Arion Karst ile devam etti. 2007’de İstanbul Film Müzikleri Orkestrası - İFMO’yu kurdu. İFMO ile unutulmaz filmlerin görüntüleri eşliğinde senfonik müziklerini seslendirdiği birçok konser gerçekleştirdi. Film müziği besteleme ve yapımı çalışmalarına da ağırlık veren Kerem Esemen, orkestra şefi ve sanat yönetmenliğini üstlendiği, Feridun Emre Dursun’un bestelediği “Denize” (To The Sea) adlı film, 2016 Uluslararası Largo Film Festivali’nde “En iyi Film Müziği” ödülüne layık görüldü. “La Vita e Bella” filminin İFMO kaydı Hollywood yapımı “What Would You Have Done?” isimli belgeselde ek müzik olarak yer aldı.

Kerem Esemen, müzik kariyerinin yanı sıra İTÜ Geomatik Mühendisliği Lisans ve İTÜ Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Yüksek Lisans mezunu olup bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.