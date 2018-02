Merak duygusunun peşine takıl!

PEKİ NASIL?

Kathy Wollard-Debra Solomon,

Dinozor Çocuk, 404 sayfa

Çocuklar bazen öyle sorular sorar ki, cevabı bilmek bir tarafa, böyle bir sorunun akla gelmiş olmasına bile şaşırırız. İşte tüm bu sorular ve cevaplarından müteşekkil bir kitap var elimde. New York’tan Hindistan’a kadar dünyanın dört bir yanından çocuklar, ‘Newsday How Come?’ (Peki, Nasıl?) adlı gazete köşesine posta ve internet yoluyla yüzlerce soru gönderdiler ve ortaya bu şahane kitap çıktı. Deve hörgüçlerinden sabun köpüğüne, yıldızlardan yoyo oyuncaklarına, naneli şekerlerden beyin kıvrımlarımıza kadar bir çocuğun aklına gelebilecek hemen her konuda esrarengiz, şaşırtıcı ve eğlenceli bilgiler sizleri bekliyor. Ayrıca kendi sorularınızı da verilen e-posta adresine gönderebilirsiniz.

TEHLİKESAVAR MATEMATİK CAMBAZLARI

Sean Connolly- Allan Sanders,Tudem, 256 sayfa

Klasik havuz problemleri, yaş ve işçi problemleri... Hepsini unutun ve matematik derslerinin gerçek hayatla buluştuğu yirmi dört mücadelede cambazlığa hazır olun. Aşağısı uçurum olan ve sürekli sallanan bir köprüye varmak için zamanla yarışacak; bir gemi batığının dibindeyken oksijen tüpünüz bitmeye başlayacak; dünyanın en zehirli örümceğine karşı panzehiri bulmaya çalışacaksınız. Vampirler, zombiler, casuslar ve cellatlardan kaçarak hayatınızı kurtaracaksınız. Üstelik tüm bunları basit matematik işlemleriyle yapacaksınız. Mat Lab’da matematik prensiplerini pratiğe dökmek ve Beyin Bükücüler bölümünde havalı ipuçları öğrenmek de cabası.



FRANK EINSTEIN VE ANTİMADDE MOTORU 1-2

Jon Scieszka- Brian Biggs, Epsilon, 190 sayfa

Dünyanın en ünlü formülü ‘e=mc²’yi bir de Frank Einstein’ın hurdacıdan bozma laboratuvarındaki komik mi komik maceralar eşliğinde dinleyin. Bir mucit olan dâhi çocuk Frank, kendi kendine oluşmuş iki yapay zekâ varlığı Klink ve Klank ile birlikte, maddenin hallerini kullanarak bir Antimadde Motoru yaratıyor. Amaçları Midville Bilim Ödülü’nü kazanmak ve büyükbaba Al Einstein’ın laboratuvarını borçlulardan kurtarmak. Ama Frank’ın rakibi T. Edison ortaya çıkıp işleri karman çorman ediyor. Hurdalardan oluşmuş iki kafadar robot ve Frank ile bir sürü deney ve patlamaya tanık olacak; madde, enerji ve evren hakkında yepyeni şeyler öğreneceksiniz.

BU KİTAP İĞRENÇ KOKUYOR

Sarah Wassner Flynn, Beta Kids, 128 sayfa

İğrenç atıklar, çürümüş çöpler, mide bulandırıcı kokular... Çöp hakkında bildikleriniz bu kadar mı? Peki ya bilmedikleriniz? Her şeyden önce belki de çöpler sandığımız kadar iğrenç değildir. Bu kitapta gezegenimizde biriken çöp miktarı, bu çöplerin nereye gittiği, çöplerden üretilen sanat eserleri, çöplerden beslenen insanlar hakkında ilginç bilgiler bulacak, çöp sahalarına inecek, yeni ve harika buluşları tanıyacaksınız. Geri dönüşümle ilgili eğlenceli fikirler edinirken, “Dünyamızın geleceği için neler yapabilirim?” sorusuna kafa yoracaksınız. Çöp bidonuna dalış sanatını öğreneceğiniz bu kitaptan edineceğiniz hiçbir bilginin çöpe gitmeyeceğine emin olabilirsiniz.







BU KİTABI YALAMA

Idan Ben Barak- Julian Frost, Uçanbalık, 32 sayfa

Sakın ha, bu kitabı yalamaya kalkışmayın. Çünkü mikrop kaynıyor. Ama korkup elinizden bırakmanıza da gerek yok. Çünkü mikroplar Antarktika’dan denizlerin dibine, Noel Baba’nın burnundan Everest Tepesi’nin zirvesine kadar her yerdeler. Bunlardan biri de Min. Min bu küçük kitabın içinde yaşıyor ama sizler için oradan ayrılıp bir yolculuğa çıkacak. Dişlerinizde, tişörtünüzde, göbek deliğinizde gezinip sizleri diğer arkadaşlarıyla tanıştıracak. Tabii sonunda kitaba dönmek şartıyla... Bunun için ona yardım etmeyi unutmayın. Ha bir de dişlerinizi, vücudunuzu ve giysilerinizi yıkamayı. Bunları yapmaya söz verirseniz Min’i her gün kitaptan alıp bambaşka yolculuklara çıkarabilirsiniz.



BENİM ADIM GALILEO GALILEI

Guilherme de Almeida- Jorge Miguel, Altın Kitaplar, 64 sayfa

“Eppur si muove! Yine de dönüyor!” Bu meşhur sözün hikâyesini ve astronom, fizikçi, matematikçi, gökbilimci ve filozof Galilei’nin kilisenin suçlamalarına rağmen yıldızlara uzanan yaşamını merak edenler için: ‘Benim Adım Galileo Galilei’. Gözleme dayalı astronominin kurucusu ve modern bilimin babası unvanlarıyla tanınan biliminsanının yaptığı çalışmalara, buluşlarına, keşiflerine yakından bakacak, engizisyona karşı verdiği mücadeleyle bilimin gücünü hissedeceksiniz.



ALBERT EINSTEIN'A SOR

Lynne Barasch, Çınar Yayınları, 40 sayfa

1952 yılında bir öğrenci çözemediği bir matematik problemini Albert Einstein’a yollamış. 20. yüzyılın en büyük bilim insanı bu mektubu cevaplamış ve olay The New York Times gazetesinde haber olmuştur. Lynne Barasch, bu olaydan esinlenerek yedi yaşındaki April’in, ablası Annabel’in matematik dersinden geçmesine yardım etmek için Einstein’a yazdığı mektubun öyküsünü anlatıyor. Bir taraftan Annabel’in sınıfta kalma korkularına ve kardeşinin ona yardım etmek için nasıl çırpındığına tanıklık ederken diğer yandan Einstein’ın hayatından kesitlerle, yaşama, sanata ve bilime dair ilham verici fikirleriyle tanışıyoruz.



PEKİ AMA NEDEN?

Giuliana Rotondi, Domingo Yayınları, 53 sayfa

Neden dirseğimizi çarptığımızda elektrik çarpmış gibi hissederiz? Arabayı kullanan kişiyi neden araba tutmaz? Sivrisinekler neden kulağımızın dibinde vızıldar?.. Domingo Yayıncılık’tan çıkan üç kitaplık ‘Peki Ama Neden?’ serisi; bilim, hayvanlar ve insan vücuduyla ilgili ilginç sorulara sade ve kolay anlaşılır cevaplar veriyor. Ancak bir çocuğun aklına gelebilecek zıpırlıktaki sorular eşliğinde bilimin büyülü dünyasına, hayvanlar âlemine ve insan vücudunun gizemlerine dalacaksınız.