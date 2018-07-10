‘Memleketim adına üzülüyorum’
14 Ağustos tarihinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konseri iptal edilen Fazıl Say tepkisini Instagram hesabında yazdığı bir yazıyla dile getirdi. Say, “Memleketim adına üzülüyorum” derken organizasyon şirketi iptalin maddi anlaşmazlıktan kaynaklandığını açıkladı.
DÜNYACA ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın 14 Ağustos tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde yapılması planlanan konseri iptal edildi. Sanatçı Instagram hesabından açıklama yaparak konserin iptalinin sorumlusu olarak Atlantis Yapım’ı işaret etti.
ÇOK EMEK VERDİM
Say, Instagram hesabında özetle şu ifadelere yer verdi:
“Hayatım boyunca bana verilmiş yeteneğin, meziyetlerin insanlığa ve memleketime olan borcumu ödemek için çok çalıştım ve emek verdim, hâlâ da veriyorum, hep de böyle devam edecek, klasik müzik dünyasının tüm ülkelere ve Türkiye’nin de her yerine yayılan konserlerimle, bestelerim ve kayıtlarımla en çok ilgi gören sanatçılarından biriyim belki, bununla övünmedim, beni yaptıklarım değil önümdeki hedefler daha çok ilgileniyor, ama şu kadarını söyleyeyim, Türkiye Fazıl Say’ın bu konumundan gerçekten çok faydalanabilir, yarar sağlayabilir, köprülerin müzik ve sanat ile atılmasında, insanlığın dost olmasında, bu ülkenin batı ile ilişkilerinin düzelmesi gerekliliğinde herkes hemfikirdir, gerçekten bu dostluğa çok büyük emek verdim.
Bir insanı anlamadan, önyargılarla hüküm verilmesine karşıyım. Yılda 120 konser veren bir insan emin olun ‘1’ konseri olamıyor diye üzülmez, 119 konser olunca ne değişiyor ki, tam tersi sevinirim, ama sebebinin içeriği, bu olunca, haliyle üzülüyorum, memleketim adına üzülüyorum. 14 Ağustos Harbiye Açıkhava Fazıl Say konserini programdan kaldırmak zorunda kalan yapımcı Erdal Bey (Atlantis Yapım) herhalde yıllar sonra bu olayı çocuklarına torunlarına gurur duyarak anlatmayacaktır.
Hayatımın çok zor bir döneminde, annem yoğun bakımda ben de sağlık dertleri içindeyken beni bu tatsız durumun içine itenler, dürüst bir şekilde düşünmelidirler, doğru mu yaptıkları?”
Hürriyet’e konuşan yapımcı Erdal Bozkuş ise konunun tamamen maddi olduğunu söyledi.
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