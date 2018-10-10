Meltem Cumbul ve Gözde İkinci’den atölye
TOY İstanbul, Meltem Cumbul Stüdyo ve Human Oyunculuk Atölyesi iş birliğiyle, oyunculara ve oyuncu adaylarına yönelik bir deneme çekimi atölyesi düzenlenecek.
TOY İstanbul, Meltem Cumbul Stüdyo ve Human Oyunculuk Atölyesi iş birliğiyle, oyunculara ve oyuncu adaylarına yönelik ‘Deneme Çekimi 3-2-1...’ adında bir deneme çekimi atölyesi gerçekleştirilecek. Meltem Cumbul ve Gözde İkinci’nin eğitim vereceği atölye, 19-21 Ekim tarihleri arasında, Beşiktaş’ta Human Oyunculuk Atölyesi’nde gerçekleşecek. ‘Deneme Çekimi 3-2-1...’ başlıklı atölye, oyunculara ve oyuncu adaylarına, deneme çekimine girildiğinde nelerle baş edilmesi gerektiğini aktarmayı hedefliyor. Atölyenin içeeriği, Meltem Cumbul’un Eric Morris Sistemi üzerinden yaptığı işçilik ve enstrüman çalışmalarıyla Gözde İkinci’nin Audition Teknikleri’nin birleşiminden oluşturuldu. Atölye, deneme çekimi öncesindeki hazırlıklardan çekime gidiş saatine, bekleme odasındaki ezber tekrarından ilk izlenime kadar en ince detaylar konusunda katılımcılarını bu tecrübeye hazırlamak üzere planlandı. 3 gün boyunca günde 7 saat yapılacak çalışmalarda, grup çalışmalarının yanı sıra her katılımcı ile birebir de çalışılacak.
‘Deneme Çekimi 3-2-1...’ başlıklı atölye, 19-20-21 Ekim 2018 tarihlerinde üç gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında, Human Oyunculuk Atölyesi’nde gerçekleşecek. Atölyeye katılmak için, toyistanbul.com/workshops adresinden ön kayıt formunun doldurulması gerekmekte.
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