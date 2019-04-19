Melike Şahin’den 'gazino' şov
Şarkıcı Melike Şahin, kendi hazırlayıp sunduğu Diva Bebe Şov programına başlıyor.
Melike Şahin, Kadıköy’de bulunan [mecra]’da 21 Nisan Pazar günü, Diva Bebe Şov programına başlıyor. Gazinoda bir eğlence havasında kurgulanan programın ilk konuğu müzisyen Deniz Tekin olacak. Programda müziğin iki önemli ismi düet de gerçekleştirecek.
[mecra]’da düzenlenecek olan bu özel şovda Melike Şahin’in her programda özel bir konuğu olacak. Her ay gerçekleşecek olan programda “Cins Sorular”, “Kaliteli Vakit”, “Gıybet Çeşmesi” gibi bölümler de yer alacak. Program, özellikle 90’ların talk şov programlarını izleyebilmek için sabaha kadar uyanık kalan çocuklara hitap ediyor.
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